Κρεϊτσίκοβα: «Είμαι πολύ χαρούμενη για τη Μαρία»

Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα έκλεισε μετά από μεγάλη προσπάθεια ραντεβού με τη Μαρία Σάκκαρη στον τελικό του Athens Open και μίλησε γι' αυτό μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την Κλάρα Τάουσον.

Αρχικά ρωτήθηκε τι άλλαξε στο δεύτερο σετ και το έφερε... τούμπα η 23χρονη Δανή. «Έγινε δύσκολο, επειδή η Κλάρα ανέβασε επίπεδο. Όταν προηγούμουν με 4-3 στο δεύτερο σετ, άρχισε να παίζει πολύ ελ εύθερα και από εκεί άλλαξε η εξέλιξη του αγώνα».

Της δίνει ψυχολογικό πλεονέκτημα το 3-0 επί της Μαρίας; «Δεν ξέρω. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Έχουν περάσει μερικά χρόνια από την τελευταία φορά που παίξαμε μεταξύ μας. Εκείνη είναι το φαβορί, παίζει στην πατρίδα της. Οπότε πραγματικά δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή θέλω απλώς να πάω να κοιμηθώ!».

Η Σάκκαρη θα έχει ως μεγάλο όπλο την εξέδρα, αλλά αυτό δεν ενοχλεί καθόλου την 30χρονη Τσέχα. «Είμαι ενθουσιασμένη. Το έχω ζήσει πολλές φορές στην Τσεχία, όταν έπαιζα μπροστά στους συμπατριώτες μου και με υποστήριζαν ως Τσέχα τενίστρια. Έχω υπέροχες αναμνήσεις από αυτές τις στιγμές. Είμαι πολύ χαρούμενη και πραγματικά χαίρομαι για τη Μαρία που έφτασε στον τελικό και θα μπορέσει να ζήσει την ίδια εμπειρία. Νομίζω ότι γι' αυτές τις στιγμές παίζουμε. Μόνο που το λέω ανατριχιάζω (δείχνει το χέρι της). Είναι πραγματικά κάτι πολύ, πολύ ξεχωριστό να αγωνίζεσαι μπροστά στους φιλάθλους σου, στη χώρα σου».

Μίλησε, τέλος, για την σωματική της κατάσταση μετά τη χθεσινή μεγάλη μάχη με την Τάουσον, αλλά και για το medical timeout που πήρε για ένα πρόβλημα στο πόδι της. «Θα δούμε αύριο. Δεν ξέρω ακόμα. Χτύπησα πριν από μερικά βράδια σε ένα εστιατόριο (γέλια). Τραυματίστηκα λίγο εκεί και μάτωσα, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Απλώς πρέπει να το καλύψουμε. Επειδή έκανε τόση ζέστη και ίδρωνα πάρα πολύ, η ταινία ξεκόλλησε. Αυτό ήταν όλο».

Ο τελικός θα αρχίσει στις 20.00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 Σπορ.