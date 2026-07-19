Παπαδόπουλος: «Περήφανος για τα παιδιά - Δείγμα του τι σημαίνει ομάδα»

Ο Κώστας Παπαδόπουλος μίλησε για την κατάκτηση της 5ης θέσης από την Εθνική Νέων Ανδρών στο Ευρωμπάσκετ U20.

Το Ευρωμπάσκετ U20 ολοκληρώθηκε για την Ελλάδα με την Εθνική Νέων Ανδρών να τερματίζει, όπως και πέρυσι, στην 5η θέση της τελικής κατάταξης μετά και τη νίκη επί της Τουρκίας.

«Τα παιδιά το ήθελαν περισσότερο και νομίζω ότι το έδειξαν στο γήπεδο από την πρώτη στιγμή», τόνισε ο ομοσπονδιακός προπονητής, Κώστας Παπαδόπουλος, και συνέχισε: «Μπορεί να μην πήραμε μετάλλιο, αλλά δεν είναι αμελητέο το ότι βρισκόμαστε στην πεντάδα και δείχνει αν μη τι άλλο μια σταθερότητα που υπάρχει τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ότι δεν πυροτέχνημα κάποιες επιτυχίες και ότι γίνεται δουλειά».

Ο Παπαδόπουλος πιστεύει ότι η ομάδα βγάζει πάντα «ενέργεια και πάθος και πως τα αποκτά σταδιακά και μια αγωνιστική ταυτότητα», εξηγώντας ποια είναι αυτή: «Αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε επιθετικοί στην άμυνα και να παίξουμε σε γρήγορο ρυθμό στην επίθεση με αυτοματισμούς. Είναι κάτι που το βγάζουμε κάθε χρόνο στις εθνικές ομάδες και θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο».

Για τον Παπαδόπουλο υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό που έδειξε η Εθνική Νέων Ανδρών και του δίνει έναν παραπάνω λόγο να αισθάνεται περήφανος: «Είναι πολύ βασικό για μένα και είμαι περήφανος γι’ αυτό ότι τα παιδιά είχαν την σωστή νοοτροπία. Μας συνεχάρηκαν όλοι και στο ξενοδοχείο και στο τουρνουά για την συμπεριφορά τους και την νοοτροπία τους, η οποία φτάνει ως το παρκέ: Δεν τα παρατάνε, παίζει ο ένας για τον άλλον».

Ακόμη και όταν ο αρχηγός, Ανδρέας Πατρίκης, τραυματίζεται, ή ακόμη περισσότερο τότε: «Μας έλειψε σίγουρα ο Πατρίκης, αλλά τα παιδιά έπαιξαν και γι’ αυτόν. Έδωσαν τα πάντα και γι’ αυτόν και είναι ένα ακόμη δείγμα του τι σημαίνει ομάδα».

Ο τελικός απολογισμός ενός ακόμη Ευρωμπάσκετ κλείνει με θετικό πρόσημο για τον Παπαδόπουλο που δεν ξεχνά και ο ίδιο ότι πάνω από όλα είναι η ομάδα με την ευρύτερη έννοια: «Κλείνει ευχάριστα ένα ακόμη τουρνουά και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο «συγχαρητήρια» στα παιδιά, γιατί από την αρχή πίστεψαν στην ομάδα, έγιναν ομάδα παντού και ως ομάδα έβγαλαν το καλύτερο στο γήπεδο. Θα ήθελα να πω επίσης κι ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στο προπονητικό επιτελείο, οι οποίοι ήταν άκρως επαγγελματίες σε όλη την διάρκεια της προετοιμασίας και στο Ευρωμπάσκετ, όπως και σε όλο το επιτελείο γενικότερα!”