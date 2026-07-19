Προγνωστικά Ισπανία – Αργεντινή: Πάει να κάνει το μυθικό

Η Ισπανία αντιμετωπίζει την Αργεντινή στο «New York New Jersey Stadium», στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Ανάλυση Ισπανίας

Με συνοπτικές διαδικασίες, η Ισπανία «τελείωσε» τη Γαλλία και εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η «Φούρια Ρόχα» επικράτησε με 2-0 απέναντι στο μεγάλο φαβορί, σύμφωνα με τα προγνωστικά, χωρίς να αφήσει πολλά περιθώρια αντίδρασης στους «τρικολόρ».

Ανάλυση Αργεντινής

Η Αργεντινή χρειάστηκε να κάνει ακόμη μία μεγάλη ανατροπή για να πάρει την πρόκριση στον τελικό. Η «αλμπισελέστε» δεν έδειχνε την καλύτερη εικόνα της απέναντι στην Αγγλία, όμως όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, αντέδρασε με χαρακτήρα και επιβεβαίωσε ξανά την εμπειρία της στα μεγάλα παιχνίδια.

Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες δεν δημιούργησαν πολλές καθαρές ευκαιρίες, με το παιχνίδι να παραμένει ισορροπημένο. Στο δεύτερο μέρος, όμως, η Αγγλία πήρε το προβάδισμα στο 55’ με τον Γκόρντον και έβαλε την Αργεντινή σε δύσκολη θέση.

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