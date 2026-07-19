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Οι Μάβερικς μάτσαραν την προσφορά των Νικς για τον Σισέ

Μπάσκετ
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Οι Ντάλας Μάβερικς μάτσαραν το offer sheet των Νιου Γιορκ Νικς στον Μούσα Σισέ.

Χθες (18/7) οι Νιου Γιορκ Νικς συμφώνησαν για διετές συμβόλαιο με τον Μούσα Σισέ. Ωστόσο, ο νεαρός σέντερ είναι restricted free agent και έτσι οι Ντάλας Μάβερικς είχαν 48 ώρες να ματσάρουν την προσφορά.

Και αυτό έκαναν σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, καθώς έδωσαν στον παίκτη διετές συμβόλαιο έναντι 4,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι Μάβερικς μάτσαραν την προσφορά των Νικς για τον Σισέ