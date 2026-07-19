Οι Μάβερικς μάτσαραν την προσφορά των Νικς για τον Σισέ

Χθες (18/7) οι Νιου Γιορκ Νικς συμφώνησαν για διετές συμβόλαιο με τον Μούσα Σισέ. Ωστόσο, ο νεαρός σέντερ είναι restricted free agent και έτσι οι Ντάλας Μάβερικς είχαν 48 ώρες να ματσάρουν την προσφορά.
Και αυτό έκαναν σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, καθώς έδωσαν στον παίκτη διετές συμβόλαιο έναντι 4,7 εκατομμυρίων δολαρίων.
The Dallas Mavericks have matched the New York Knicks' two-year, $4.7 million offer sheet on restricted free agent Moussa Cisse, Yann Balikouzou and Kevin Bradbury of LIFT Sports Management tell ESPN. The 6-foot-11 center signed the Knicks sheet earlier Saturday but Dallas… https://t.co/VYt60xpxoY— Shams Charania (@ShamsCharania) July 19, 2026