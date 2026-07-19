Στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Όσμαν (vid)

Ο Τζέντι Όσμαν έφτασε στην Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, με τον κόσμο να τον αποθεώνει.

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε μία τεράστια κίνηση, κάνοντας δικό του τον Τζέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό AKTOR. Ο αρχηγός της εθνικής Τουρκίας έφτασε το μεσημέρι της Κυριακής στην Θεσσαλονίκη, ώστε να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ενταχθεί στην συνέχεια στο σύνολο του Τρινκιέρι.

Ο κόσμος του «Δικεφάλου» έδωσε το «παρών» στο αεροδρόμιο και αποθέωσε τον νέο αστέρα της ομάδας, ενώ φυσικά δεν έλειψαν τα συνθήματα. Οι Γιώργος Τσιάρας (Sports Director) και Μιχάλης Γιαννακίδης (Team Manager) ήταν αυτοί που υποδέχθηκαν στον Όσμαν από την πλευρά της ΚΑΕ.

Θυμίζουμε πως την Δευτέρα (20/7) στις 18:30 ο ΠΑΟΚ θα παρουσιάσει τον επόμενο ηγέτη του στο «PAOK Sports Arena».