Τσιτσιπάς: «Σημαίνει πολλά για εμένα ο τίτλος»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εγκωμίασε τον αντίπαλό του και τόνισε τη βαρύτητα που έχει για εκείνον το τρόπαιο στην τελετή απονομής στο Γκστάαντ.

«Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πόσο καταπληκτικός ήταν ο σημερινός τελικός», είπε ξεκινώντας την ομιλία του. «Και οι δύο δώσαμε ό,τι είχαμε μέσα στο γήπεδο. Εσείς δημιουργήσατε μια πραγματικά μοναδική ατμόσφαιρα και για τους δυο μας. Αυτοί είναι οι τελικοί που ονειρευόμαστε να παίζουμε από τότε που ήμασταν παιδιά. Όταν ξεκινήσαμε το τένις, πάντα ονειρευόμασταν να βρεθούμε σε μια τέτοια σκηνή, σε έναν αγώνα σαν κι αυτόν. Γι’ αυτό σας ευχαριστώ που δημιουργήσατε αυτή την ατμόσφαιρα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ για να στηρίξετε όλους τους αθλητές αυτή την εβδομάδα».

Στη συνέχεια απευθύνθηκε στον Ραφαέλ Κολινιόν. «Θα ήθελα επίσης να δώσω τα εύσημα στην ομάδα σου που βρίσκεται πάντα στο πλευρό σου. Όλοι μας έχουμε τις δικές μας ομάδες που ταξιδεύουν μαζί μας σε όλο τον κόσμο. Δεν γνωρίζω προσωπικά πολλούς από αυτούς, αλλά γνωρίζω τον Στίβεν (Νταρσίς). Είναι στον χώρο εδώ και αρκετό καιρό, οπότε φαίνεται πως χτίζετε κάτι πραγματικά όμορφο. Σας παρακολουθώ τους τελευταίους μήνες, ακόμη και τα τελευταία χρόνια, και παίζεις εκπληκτικό τένις. Συνέχισε έτσι. Μην αφήσεις το σημερινό αποτέλεσμα ή οτιδήποτε άλλο να σε επηρεάσει. Κράτα το κεφάλι ψηλά και συνέχισε να εμπιστεύεσαι τη διαδικασία. Είμαι βέβαιος ότι είσαι ένα από τα μεγάλα αστέρια του μέλλοντος και ότι θα κατακτήσεις πολλούς τίτλους στην καριέρα σου».

Στη συνέχεια ευχαρίστησε και την ομάδα του: «Είχε περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που μπόρεσα να σηκώσω ένα τρόπαιο σαν κι αυτό, οπότε σημαίνει πραγματικά πολλά για μένα. Χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ και που κάνατε αυτή την εβδομάδα αξέχαστη για μένα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την ομάδα μου, που έκανε όλη αυτή τη διαδρομή πολύ πιο εύκολη. Τον προπονητή μου, τον Τόμας, τη σύντροφό μου, την Κρίστεν, και τη μητέρα μου, τη Τζούλια, που βρίσκεται εκεί. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου που σταθήκατε στο πλευρό μου αυτές τις τελευταίες ημέρες. Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ και στα παιδιά που μάζευαν τις μπάλες. Κι εγώ ήμουν ball kid όταν ήμουν μικρός, οπότε ξέρω πόση δουλειά απαιτεί αυτός ο ρόλος. Φυσικά, ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους εθελοντές, σε όλους όσοι μας μετέφεραν από μέρος σε μέρος και φρόντισαν να μη μας λείψει τίποτα. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την προσπάθεια που καταβάλατε και για την αφοσίωση με την οποία κάνατε τη δουλειά σας αυτές τις τελευταίες ημέρες».

Και κατέληξε μιλώντας προς τους διοργανωτές: «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη διοργάνωση αυτού του καταπληκτικού τουρνουά. Έχει αρχίσει να γράφει ιστορία. Για την ακρίβεια, είναι ήδη ένα ιστορικό τουρνουά. Ελπίζω αυτή η διοργάνωση να συνεχίσει να διεξάγεται για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια. Εύχομαι να συνεχίσουμε να επιστρέφουμε, να αγωνιζόμαστε σε αυτή την πανέμορφη πόλη, το Γκστάαντ, να απολαμβάνουμε την απίστευτη φιλοξενία όλων των ανθρώπων και των φιλάθλων που έρχονται εδώ κάθε χρόνο και να παρακολουθούμε ακόμη περισσότερο σπουδαίο τένις τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ όλους και ελπίζω να σας δω ξανά του χρόνου».