Τέμπας: «Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στον κανόνα 1:1 – Έχει πλέον ελευθερία στις μεταγραφές»

Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, επιβεβαίωσε πως η Μπαρτσελόνα έχει επιστρέψει πλέον στον κανόνα 1:1, κάτι που της επιτρέπει να κινείται χωρίς περιορισμούς στην αγορά.

Μιλώντας στην εκδήλωση «Casa Espana», ο Τέμπας τόνισε πως η Μπαρτσελόνα βρίσκεται ξανά σε καθεστώς 1:1, μετά τις κινήσεις που έκανε στο μεταγραφικό παζάρι.

«Ναι, είναι πλέον στο 1:1. Με βάση τις μεταγραφές που έχουν πραγματοποιήσει, αυτό πρέπει να ισχύει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της La Liga.

Η εξέλιξη αυτή δίνει στους Καταλανούς τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν κανονικά τα έσοδά τους για νέες μεταγραφές, καθώς πλέον μπορούν να επενδύουν κάθε ευρώ που εξοικονομούν ή κερδίζουν.

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα εργάστηκε σημαντικά για να φτάσει σε αυτό το σημείο, μειώνοντας το μισθολογικό κόστος μέσω αποχωρήσεων. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και εκείνη του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αλλά και του Ανσού Φάτι, ο οποίος παραχωρήθηκε στη Μονακό έναντι 11 εκατ. ευρώ μετά τον δανεισμό του.

Παράλληλα, ο Τέμπας στάθηκε και στην απόκτηση του Άντονι Γκόρντον, υπογραμμίζοντας πως παρότι η μεταγραφή του κόστισε σημαντικά, ο Άγγλος εξτρέμ δεν έχει ιδιαίτερα υψηλές απολαβές, γεγονός που δεν επιβαρύνει υπερβολικά το μισθολόγιο της ομάδας.

Η οικονομική αυτή ευελιξία ανοίγει τον δρόμο για νέες κινήσεις, με την άφιξη του Καρίμ Αντεγέμι να αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα, παρά τη μικρή καθυστέρηση που έχει παρουσιαστεί.

Τέμπας: «Η La Liga έχει τους καλύτερους παίκτες»

Ο πρόεδρος της La Liga αναφέρθηκε, φυσικά, και στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δηλώνοντας πως θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση με αρκετό άγχος, αλλά και αισιοδοξία για την εθνική Ισπανίας.

Ο Τέμπας αποθέωσε μάλιστα τον ημιτελικό της Ισπανίας απέναντι στη Γαλλία, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους κορυφαίους αγώνες στην ιστορία της διοργάνωσης.

«Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει ποτέ παιχνίδι σαν αυτό στην ιστορία ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου», ανέφερε.

Παράλληλα, δεν έχασε την ευκαιρία να υπερασπιστεί το επίπεδο της La Liga, αναφέροντας πως η παρουσία πολλών παικτών της ισπανικής λίγκας στον τελικό αποτελεί απόδειξη της ποιότητάς της.

«Μας λένε ότι δεν αποκτούμε παίκτες και άλλα τέτοια. Η Ισπανία όμως αναδεικνύει ποδοσφαιριστές σε εξαιρετικό επίπεδο και το αποδεικνύουμε. Δεκαέξι παίκτες που θα αγωνιστούν στον τελικό παίζουν στη La Liga, ενώ μαζί με αυτούς από την Αργεντινή φτάνουμε τους 24 από τους 52 ποδοσφαιριστές της αναμέτρησης», δήλωσε.

«Αυτό δείχνει πως έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο και τους καλύτερους παίκτες», κατέληξε ο πρόεδρος της La Liga.