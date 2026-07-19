Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ - Στάση εργασίας από τους διανομείς στην Αττική

Οι διανομείς προχωρούν σε στάση εργασίας στην Αττική το απόγευμα της Κυριακής (19/7), με αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντικό πρόβλημα στις υπηρεσίες delivery.

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα, αφήνοντας χωρίς διανομές πολλούς καταναλωτές κατά τη διάρκεια του μεγάλου αγώνα.

Η απόφαση των σωματείων των διανομέων έρχεται λίγες ημέρες μετά το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 20χρονο εργαζόμενο στη λεωφόρο Μεσογείων, γεγονός που έφερε ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας στον κλάδο.

Οι εργαζόμενοι ζητούν, μεταξύ άλλων, ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλειά τους, καλύτερες συνθήκες εργασίας, σταθερή απασχόληση και εισοδήματα που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Όπως τονίζουν, η κινητοποίηση αποτελεί διαμαρτυρία για τους καθημερινούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν στους δρόμους, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να εργάζονται.