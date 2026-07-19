Αλμέιδα για Πινέδα: «Είναι ένας παίκτης-νικητής, όπου κι αν έχει πάει έχει κατακτήσει τίτλους» (vid)

Το εγκώμιο του Ορμπελίν Πινέδα έπλεξε για μια ακόμη φορά ο Ματίας Αλμέιδα, εκφράζοντας τη χαρά του που θα ξανασυνεργαστούν.

Νικηφόρα ξεκίνησε η Μοντερέι το πρωτάθλημα στο Μεξικό, επικρατώντας 3-2 της Σάντος Λαγκούνα, αλλά ο Ματίας Αλμέιδα δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην απόκτηση του Ορμπελίν Πινέδα, που οριστικοποιήθηκε το Σάββατο.

Ο Αργεντινός τεχνικός δεν έκρυψε τη χαρά του για το γεγονός ότι αποκτήθηκε ο 30χρονος μέσος, από τους πλέον αγαπημένους του παίκτες.

«Είμαι χαρούμενος που ο σύλλογος απέκτησε τον Ορμπελίν. Είναι ένας παίκτης-νικητής, όπου κι αν έχει πάει έχει κατακτήσει τίτλους και αυτό λέει πολλά για έναν ποδοσφαιριστή», ανέφερε αρχικά.



«Παραμένει ένας ταπεινός νέος άνθρωπος, η φήμη δεν τον έχει αλλάξει και γι’ αυτό τον επιλέγω πάντα όπου κι αν προπονώ... Ποτέ δεν εγγυώμαι σε έναν ποδοσφαιριστή ότι θα είναι βασικός. Το γνωρίζει κι εκείνος, γιατί υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα σε αυτό που θέλω από έναν παίκτη και σε αυτό που τελικά βλέπω στο γήπεδο», συμπλήρωσε.

