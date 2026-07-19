Στο πρώτο του Μουντιάλ... ξεπέρασε το ρεκόρ του Πελέ - Οι επτά ασίστ του Ολίσε στα γήπεδα των ΗΠΑ! (vid)

Ο Μάικλ Ολίσε έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες ασίστ σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ένα μοναδικό ρεκόρ σημείωσε ο Μάικλ Ολίσε στο Μουντιάλ 2026, το οποίο ήταν το πρώτο του. Ο Γάλλος άσος μοίρασε 7 ασίστ, που είναι οι περισσότερες σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, ξεπερνώντας τον Πελέ!

Παράλληλα, κατέγραψε κι ένα αρνητικό ρεκόρ, καθώς επιχείρησε 20 σουτ, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.

1 - Michael Olise at the 2026 World Cup:



✅7 assists, record at a single WC across the last 60 years

❌0 goal from 20 shots, the most shots without scoring at a single WC since Messi in 2010



Nuanced. pic.twitter.com/aClUGse3ai — OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2026

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