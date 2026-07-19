Η παραμελημένη κατηγορία σηκώνει κεφάλι

Ο νέος πρόεδρος της Λίγκας Γιάννης Αλαφούζος χρησιμοποίησε την πιο εύστοχη λέξη για τη Super League 2: Παραμελημένη. Γράφει ο Κ. Θωμαΐδης.

Η επισήμανση έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια, τότε που η ΕΠΑΕ διαλυόταν σε δύο κομμάτια. Δημιουργήθηκαν δύο Λίγκες και η δεύτερη τη τάξει κατηγορία έχανε διαρκώς έδαφος. Σε τέτοιο βαθμό που η οικονομική και αγωνιστική ψαλίδα μεγάλωσε τόσο πολύ που κάποιες ομάδες μεταβλήθηκαν σε ασανσέρ.

Καταλυτικό ρόλο έπαιξε και το Koriopolis. Η SL2 είχε κυριαρχική θέση στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων και επί μία δεκαετία δεν μπόρεσε να σηκώσει κεφάλι. Μάλιστα η Επιτροπή Παιγνίων περιόρισε δραστικά το ποντάρισμα στο στοιχηματικό κουπόνι για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Μόλις πέρσι δόθηκε η πρώτη ανάσα και το πρωτάθλημα διεξάγεται με πιο χαλαρούς όρους για τους παίκτες του στοιχήματος.

Αυτό συνέβη γιατί οι φάκελοι της Sportradar μειώθηκαν σημαντικά και ειδικά τώρα με τον ενιαίο όμιλο των 16 ομάδων τα χειραγωγημένα ματς (και εξ ανάγκης) θα περιοριστούν.

Την τελευταία τριετία έγινε μεγάλη προσπάθεια αναβάθμισης, καθώς το πρωτάθλημα απέκτησε σοβαρή τηλεοπτική στέγη και οι απευθείας μεταδόσεις των αγώνων προστάτευσαν το προϊόν. Παράλληλα επιτεύχθηκε η ονοματοδοσία του πρωταθλήματος, κάτι που τα προηγούμενα χρόνια έμοιαζε με όνειρο: Πλέον Superbet League 2.

Η μεγάλη Λίγκα οφείλει να φροντίσει για τον εξορθολογισμό των εσόδων της μικρής. Δεν είναι δυνατόν μία μικρομεσαία ομάδα να έχει στην SL1 έσοδα 3,5 εκατ. ευρώ από τηλεοπτικά και στοίχημα και μόλις υποβιβάζεται να φτάνει μετά βίας τα 250 χιλιάρικα.

Εκτός από την παραμελημένη κατηγορία, υπάρχουν και οι άλλοι δύο στόχοι που έβαλε στο κάδρο ο Γιάννης Αλαφουζος:

1. Η πολυπόθητη κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, την οποία δεν κατάφερε να πετύχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, παρότι ήταν η βασική προεκλογική διακήρυξή του. Αν ο συνεταιρισμός δεν αντιληφθεί γρήγορα το συμφέρον του, τότε θα αρχίσουν να εισρέουν λιγότερα χρήματα στα ταμεία των ομάδων. Τούτη την ώρα οι Big 4 πρέπει να περιορίσουν τις απαιτήσεις τους, οι μικρότερες ομάδες να πάρουν περισσότερα χρήματα και όταν υπάρξει υπεραξία για τη Λίγκα να επανέλθουν στην οικονομική κανονικότητα και ενδεχομένως στην ανοδική πορεία.

2. Το ποσοστό από το στοίχημα δεν δίνεται από το δημόσιο κορβανά. Γι’ αυτό το λόγο η κυβέρνηση οφείλει να υλοποιήσει την υπόσχεσή της και να μοιράσει περισσότερα χρήματα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, το οποίο είναι ο πυρήνας του στοιχηματικού κουπονιού. Θυμίζουμε απλώς ότι ο σημερινός πρόεδρος της Λίγκας ήταν ο άνθρωπος που πέτυχε την εγκαθίδρυση του μέτρου μετά την εκλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 2019. Όπως είναι γνωστό, το ποσοστό από το στοίχημα αφορά αποκλειστικά και μόνο στα κερδισμένα δελτία των παικτών.

Σε κάθε περίπτωση το επαγγελματικό ποδόσφαιρο αλλάζει σελίδα και θα πορευτεί στη λογική των ευρύτερων συναινέσεων και όχι του στείρου απομονωτισμού.