Η αγγλική... κατάρα που απειλεί την Αργεντινή πριν τον τελικό

Μια περίεργη στατιστική παράδοση συνοδεύει την Αργεντινή ενόψει του αποψινού (19/7, 22:00) μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία, στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.

Η «Αλμπισελέστε» διεκδικεί το τέταρτο αστέρι στην Ιστορία της και δεύτερο διαδοχικό μετά τον τίτλο που κατέκτησε στο Κατάρ το 2022, ωστόσο, υπάρχει ένα στοιχείο που δεν περνά απαρατήρητο.

Από το 2018 και μετά, κάθε ομάδα που απέκλεισε την Αγγλία με 2-1 σε τελική φάση Μουντιάλ κι έφτασε μέχρι τον τελικό, δεν κατάφερε να πάρει το τρόπαιο! Στο τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο, η Αργεντινή νίκησε επίσης τα «Τρία Λιοντάρια» με 2-1 στον ημιτελικό και πλέον το βράδυ της Κυριακής ή, το αργότερο τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (20/7) θα φανεί εάν θα σπάσει αυτή την «κατάρα» ή θα την... επιβεβαιώσει.

Η αρχή έγινε στη Ρωσία το 2018

Όλα ξεκίνησαν στο Μουντιάλ της Ρωσίας, το καλοκαίρι του 2018. Η Κροατία απέκλεισε την Αγγλία με 2-1 στον ημιτελικό, παρότι οι Άγγλοι είχαν προηγηθεί μόλις στο πέμπτο λεπτό. Η «Χρβάτσκα» ισοφάρισε, έστειλε το ματς στην παράταση, όπου ο Μάριο Μάντζουκιτς έστειλε την ομάδα του Ντάλιτς στον μεγάλο τελικό.

Παρά ταύτα, το όνειρο της κατάκτησης του πρώτου τροπαίου για τους Κροάτες δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς η Γαλλία επικράτησε με 4-2 στον τελικό και πήρε τον τίτλο.

Οι «Τρικολόρ» έπεσαν στην ίδια... παγίδα

Τέσσερα χρόνια αργότερα, τον χειμώνα του 2022 στο Κατάρ, η Γαλλία ήταν εκείνη που απέκλεισε την Αγγλία με το ίδιο σκορ, αυτή τη φορά στα προημιτελικά.

Οι «Μπλε» προηγήθηκαν, ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε με πέναλτι, όμως στο 78ο λεπτό ο Ολιβιέ Ζιρού «έγραψε» το 2-1. Ο Κέιν είχε την ευκαιρία να στείλει ξανά το παιχνίδι στα ίσια με δεύτερο πέναλτι στο 84', όμως έστειλε την μπάλα άουτ και η Γαλλία πήρε το «εισιτήριο».

Στον τελικό, όμως, δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Η Αργεντινή λύγισε τη Γαλλία στο επικό εκείνο παιχνίδι, με 4-2, στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι. Στον αξέχαστο τελικό του 2022, η Αργεντινή είχε αποκτήσει προβάδισμα δύο τερμάτων μέχρι το 80ό λεπτό. Όμως, ο Κιλιάν Εμπαπέ ισοφάρισε μέσα σε λίγα λεπτά και έστειλε τον αγώνα στην παράταση.

Ο Λιονέλ Μέσι έβαλε ξανά μπροστά την ομάδα του, αλλά και πάλι ο Εμπαπέ ολοκλήρωσε το χατ-τρικ του με πέναλτι στο 118', οδηγώντας τον τελικό στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, οι αποκρούσεις του Εμιλιάνο Μαρτίνες και η ψυχραιμία των Αργεντινών χάρισαν στην «Αλμπισελέστε» το τρίτο της Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ η Γαλλία έγινε η δεύτερη διαδοχική ομάδα που απέκλεισε την Αγγλία με 2-1 και στη συνέχεια έχασε τον τελικό.

Mοναδικές εξαιρέσεις, Αργεντινή και Βραζιλία

Σε αυτή την ιστορία, υπάρχουν, πάντως, δύο χαρακτηριστικές εξαιρέσεις. Η πρώτη αφορά και πάλι την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 1986. Στη φάση των «8» νίκησε την Αγγλία με 2-1, χάρη στα δύο ιστορικά γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα, το περίφημο «Χέρι του Θεού» και το αξεπέραστο σόλο που θεωρείται ένα από τα κορυφαία γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Στον τελικό απέναντι στη Δυτική Γερμανία, οι Αργεντινοί επικράτησαν με 3-2, με τον Χόρχε Μπουρουτσάγα να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο 84ο λεπτό και να χαρίζει στη χώρα του τανγκό το δεύτερο τρόπαιο σε Μουντιάλ.

Ανάλογη ήταν και η πορεία της Βραζιλίας το 2002. Η «Σελεσάο» απέκλεισε επίσης την Αγγλία με 2-1 στα προημιτελικά, χάρη στα γκολ των Ριβάλντο και Ροναλντίνιο. Στον τελικό αντιμετώπισε τη Γερμανία και με δύο γκολ του Ρονάλντο κατέκτησε το πέμπτο βαρύτιμο τρόπαιο στην Ιστορία της.

Θα σπάσει την παράδοση η Αργεντινή;

Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι έχει πλέον την ευκαιρία να γίνει η πρώτη από το 2018 που θα έχει αποκλείσει την Αγγλία με 2-1 και θα κατακτήσει στη συνέχεια το Παγκόσμιο Κύπελλο. Απομένει να φανεί αν η... παρέα του Λιονέλ Μέσι θα βάλει τέλος σε αυτή την ιδιαίτερη στατιστική «κατάρα» ή, αν η Ισπανία θα συνεχίσει την παράδοση που ξεκίνησε πριν από οκτώ χρόνια.

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