Ουίντχορστ: «Οι Χιτ έχουν τρόπο να πείσουν τον Λεμπρόν»

Ο Μπράιαν Ουίντχορστ σε δηλώσεις του τόνισε πως οι Μαϊάμι Χιτ έχουν τον τρόπο να πείσουν τον Λεμπρόν Τζέιμς να επιστρέψει.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «NBA Today»:

«Ο Πατ Ράιλι, όλα αυτά τα χρόνια, έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τους αστέρες να επιστρέψουν. Ο Άλονζο Μόρνινγκ έφυγε κάτω από δύσκολες συνθήκες και επέστρεψε. Ο Σακίλ Ο'Νιλ αποχώρησε με ένταση, όμως τελικά γύρισε στον οργανισμό και η φανέλα του αποσύρθηκε. Ο Ντουέιν Ουέιντ, φυσικά, έφυγε ως ελεύθερος ύστερα από διαφωνία, επέστρεψε και σήμερα υπάρχει άγαλμά του έξω από το γήπεδο.

Ο Πατ Ράιλι ξέρει πώς να φέρνει πίσω τους παίκτες. Παρότι υπήρξε απογοήτευση όταν ο Λεμπρόν έφυγε το 2014, ποτέ δεν υπήρξε η εχθρότητα που δημιουργήθηκε σε άλλες ομάδες από τις οποίες αποχώρησε.

Το Μαϊάμι έχει τον τρόπο να πείσει τον Λεμπρόν, ειδικά από τη στιγμή που ο Λεμπρόν έχει δηλώσει ότι σκέφτεται σε βάθος αρκετών ετών.

Αυτό το μακροπρόθεσμο πλάνο ήταν πάντα η συνταγή της επιτυχίας του. Έχει κατακτήσει πρωτάθλημα στη δεύτερη χρονιά του σε κάθε ομάδα όπου αγωνίστηκε. Πιστεύω ότι το Μαϊάμι θα βρίσκεται στο καλύτερό του επίπεδο σε έναν χρόνο από τώρα και ο Λεμπρόν μπορεί να αποτελέσει μέρος αυτής της προσπάθειας».