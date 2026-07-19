Αποκάλυψη των Ισραηλινών: Πρόταση της ΑΕΚ για Κάνγκουα! (vid)

Για την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα της Μπερ Σεβά έχει κινηθεί η ΑΕΚ όπως αποκαλύπτει ο έγκυρος Ισραηλινός δημοσιογράφος Ορι Κούπερ.

Συγκεκριμένα, αυτό που τονίζει, είναι πως η Ένωση έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για τον 27χρονο box to box μέσο τον οποίο υπολογίζει για αντί-Ορμπελίν Πινέδα. «Η ΑΕΚ πούλησε τον Πινέδα με 8 εκ. και σύμφωνα με πηγές σημαντικό μέρος του ποσού που έδωσε προσφέρθηκε για τον Κανγκούα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

המקור שלי באא״ק אתונה מספר שהקבוצה הגישה להפועל ב״ש הצעה רשמית על קינגס קאנווה.

אא״ק מוכרת את הקשר המכסיקני אורבלין פינדה תמורת 8 מיליון יורו ולפי אותו מקור ״חלק משמעותי״ מהסכום שהתקבל הוצע תמורת קאנגווה. — Ori Cooper (@CoopSport) July 19, 2026

Ο Κινγκς Κάνγκουα είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε να αντικαταστήσει να αντικαταστήσει βάσει χαρακτηριστικών τον Πινέδα με δεδομένο πως είναι ένα box to box εξαρο-οκτάρι που μπορεί να παίξει ακόμα και στο δέκα. Ενα απο τα πιο βασικά του χαρακτηριστικά ειναι η ταχυδύναμη, τα πολλά του τρεξίματα και η ικανότητα του να πατάει σε όλον τον χώρο του άξονα, έχοντας μια διαρκή κίνηση που συνδέει τις γραμμές. Ακριβώς δηλαδή αυτό που έκανε επί μια τετραετία ο Ορμπελίν στην ΑΕΚ.

Αυτός είναι ο Κινγκς Κάνγκουα