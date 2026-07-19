Αποκάλυψη των Ισραηλινών: Πρόταση της ΑΕΚ για Κάνγκουα! (vid)

Συγκεκριμένα, αυτό που τονίζει, είναι πως η Ένωση έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για τον 27χρονο box to box μέσο τον οποίο υπολογίζει για αντί-Ορμπελίν Πινέδα. «Η ΑΕΚ πούλησε τον Πινέδα με 8 εκ. και σύμφωνα με πηγές σημαντικό μέρος του ποσού που έδωσε προσφέρθηκε για τον Κανγκούα», σημειώνει χαρακτηριστικά.
Ο Κινγκς Κάνγκουα είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε να αντικαταστήσει να αντικαταστήσει βάσει χαρακτηριστικών τον Πινέδα με δεδομένο πως είναι ένα box to box εξαρο-οκτάρι που μπορεί να παίξει ακόμα και στο δέκα. Ενα απο τα πιο βασικά του χαρακτηριστικά ειναι η ταχυδύναμη, τα πολλά του τρεξίματα και η ικανότητα του να πατάει σε όλον τον χώρο του άξονα, έχοντας μια διαρκή κίνηση που συνδέει τις γραμμές. Ακριβώς δηλαδή αυτό που έκανε επί μια τετραετία ο Ορμπελίν στην ΑΕΚ.
Αυτός είναι ο Κινγκς Κάνγκουα