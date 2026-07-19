Εξαντλεί τα εισιτήρια για Πάκσι ο κόσμος του Παναθηναϊκού

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν σχεδόν εξαντλήσει τα εισιτήρια που δικαιούται η ομάδα για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Πάκσι.

Ο Παναθηναϊκός δίνει την Πέμπτη (23/7) το πρώτο επίσημο παιχνίδι του για τη νέα σεζόν, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Πάκσι, στα πλαίσια του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League.

Το «Τριφύλλι» λοιπόν εξασφάλισε 230 εισιτήρια για τους οπαδούς του και αυτοί έκαναν το καθήκον τους, αφού τα έχουν σχεδόν εξαντλήσει. Ελάχιστα είναι τα «μαγικά χαρτάκια» που απομένουν, τα οποία είναι θέμα χρόνου να καταλήξουν στα χέρια φιλάθλων της ομάδας.

Έτσι, το σύνολο του Νίστρουπ θα έχει τον… 12ο παίκτη στο πλευρό του, σε ένα ματς πολύ μεγάλης σημασίας για τον Παναθηναϊκό.