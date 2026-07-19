Διάσωση 47 μεταναστών ανοιχτά της Κρήτης - Μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες

Πάνω από 40 μετανάστες διασώθηκαν σε λέμβο 55 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Το πρωί της Κυριακής πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 47 μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 47 αλλοδαπούς, σε απόσταση 55 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στα νότια του Ηρακλείου.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσε σκάφος της Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής, καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες Αρχές.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επικρατούσαν σχετικά ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης έως 4 μποφόρ, γεγονός που συνέβαλε στην ασφαλή έκβασή της.

Πηγή: newsbomb.gr

