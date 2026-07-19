Μεγάλη στιγμή για το ελληνικό τένις

Το σούπερ ελληνικό δίδυμο είναι ξανά εδώ: Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικούν σήμερα τους τίτλους σε Αθήνα (WTA 250) και Γκστάαντ (ATP 250) αντίστοιχα!

Την αρχή θα κάνει στις 12.30 (Cosmote Sport 6) ο Στέφανος, που θα τεθεί αντιμέτωπος για πρώτη φορά στην καριέρα του με τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν, Νο.42 στον κόσμο.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας κυνηγάει τον 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο μετά το Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο. Το ποσοστό επιτυχίας του σε τελικούς, πάντως, είναι μέτριο, καθώς έχει χάσει 18!

Η Μαρία, από την πλευρά της, παίζει στις 20.00 (ΕΡΤ2 Σπορ) στον 11ο τελικό της (2-8) και θα βρει απέναντί της την κάτοχο δύο major τίτλων Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα (Νο.32), μια παίκτρια με ιδιαίτερο στυλ το οποίο φαίνεται να δυσκολεύει αρκετά την 30χρονη Ελληνίδα.

Είναι ενδεικτικό ότι έχει συναντήσει την Τσέχα σε άλλες τρεις περιπτώσεις και μετράει ισάριθμες ήττες, με τελευταία αυτή στα ημιτελικά του Roland Garros 2021.

Mαρία και Στέφανος έχουν αγωνιστεί σε τελικό το ίδιο Σαββατοκύριακο άλλες τρεις φορές: Ραμπάτ/Εστορίλ 2019, Αγία Πετρούπολη/Ρότερνταμ 2022, Ουάσινγκτον/Λος Κάμπος 2023.

Μόνο την πρώτη κατάφεραν και οι δύο να πάρουν τον τίτλο και τότε είχαν αγωνιστεί με διαφορά μίας μέρας. Στις άλλες δύο, ο Τσιτσιπάς είχε σηκώσει το τρόπαιο, αλλά η Μαρία είχε ηττηθεί.