«Καυτός» Κωστούλας με το... καλημέρα: Δύο γκολ στο πρώτο φιλικό της Μπράιτον! (vid)

Με εκρηκτικό τρόπο ξεκίνησε το νέο κεφάλαιο της καριέρας του ο Μπάμπης Κωστούλας, στέλνοντας από το πρώτο κιόλας φιλικό το μήνυμα πως είναι έτοιμος να πρωταγωνιστήσει με τη φανέλα της Μπράιτον.

Οι «γλάροι» επικράτησαν με 4-1 της Γουίκομ στο πρώτο παιχνίδι της καλοκαιρινής τους προετοιμασίας και ο 18χρονος Έλληνας επιθετικός έκλεψε την παράσταση, πετυχαίνοντας δύο γκολ και αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις με την αποτελεσματικότητα και τις κινήσεις του στην επίθεση.

Το πρώτο του τέρμα ήρθε στο 15ο λεπτό, όταν η Μπράιτον έκρυψε την μπάλα. Ο Στρούικ βρήκε με εξαιρετική κάθετη πάσα τον Μιντέ, εκείνος γύρισε ιδανικά στον Κωστούλα και ο νεαρός φορ εκτέλεσε ψύχραιμα από τα όρια της περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στη γωνία για το 1-0.

Ούτε δέκα λεπτά αργότερα ο Έλληνας επιθετικός «χτύπησε» ξανά. Αυτή τη φορά ο Όσμαν δημιούργησε ιδανικά μέσα στην περιοχή και ο Κωστούλας βρέθηκε στο σωστό σημείο, σκοράροντας από κοντινή απόσταση για το 2-0 και ολοκληρώνοντας ένα ονειρικό πρώτο ημίχρονο.

Η ομάδα του Φάμπιαν Χιούρτσελερ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 35' ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, με τον Όσμαν να βρίσκει δίχτυα με εξαιρετικό τελείωμα. Η Γουίκομ κατάφερε να μειώσει λίγο πριν από την ανάπαυλα με κεφαλιά του Νταν Χάρβι, χωρίς όμως να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μπράιτον προχώρησε σε πλήρες «λίφτινγκ», πραγματοποιώντας έντεκα αλλαγές. Ο Γκεόργκινο ανέλαβε τον επιθετικό ρόλο, ο Κάσιν απείλησε σε δύο περιπτώσεις, ενώ ο Κοζιέρ-Ντιμπέρι σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι με δυνατό σουτ.

Το τελικό 4-1 διαμορφώθηκε στο 80ό λεπτό, όταν ο Μποσκάλι έκανε εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά και ο Γκεόργκινο νίκησε τους πάντες στον αέρα, σκοράροντας με δυνατή κεφαλιά και βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα για τη Μπράιτον.

Ο ιδανικός τρόπος για να ανοίξει η σεζόν για τον Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος έδειξε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι πως διαθέτει το ένστικτο του σκόρερ και πως είναι έτοιμος να διεκδικήσει σημαντικό ρόλο στη νέα του ομάδα.