Ισπανία - Αργεντινή: Η απόλυτη μάχη για την κορυφή του κόσμου (vids)

Ο τελικός που ονειρευόταν κάθε φίλος του ποδοσφαίρου είναι γεγονός. Η αήττητη Ισπανία του Λουίς ντε λα Φουέντε κοντράρεται με την κάτοχο του τροπαίου Αργεντινή του Λιονέλ Σκαλόνι, σε μία αναμέτρηση που θα κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή του 2026 (19/7 22:00).

Όλα τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη στρέφονται στη Νέα Υόρκη (19/7 22:00). Εκεί όπου, για περίπου δύο ώρες, ο χρόνος θα σταματήσει και ο κόσμος θα χωριστεί στα δύο. Από τη μία η Ισπανία, η ομάδα που παίζει σαν καλοκουρδισμένη μηχανή και μοιάζει έτοιμη να ανοίξει τη δική της εποχή. Από την άλλη η Αργεντινή, η κάτοχος του τροπαίου, η ομάδα που κουβαλά το βάρος της ιστορίας, την προσωπικότητα του πρωταθλητή και φυσικά τον Λιονέλ Μέσι.

Η Ισπανία έφτασε στον τελικό παρουσιάζοντας ίσως το πιο ολοκληρωμένο ποδόσφαιρο της διοργάνωσης. Με κατοχή, έντονο πρέσινγκ και εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, απέκλεισε διαδοχικά την Αυστρία (3-0), την Πορτογαλία (1-0), το Βέλγιο (2-1) και τη Γαλλία (2-0), επιβεβαιώνοντας πως διαθέτει την καλύτερη άμυνα του τουρνουά αλλά και έναν αγωνιστικό μηχανισμό που λειτουργεί σχεδόν άψογα.

Στον αντίποδα, η Αργεντινή χρειάστηκε αρκετές φορές να δείξει χαρακτήρα. Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι ξεπέρασε το εμπόδιο του Πράσινου Ακρωτηρίου (3-2), της Αιγύπτου (3-2), της Ελβετίας (3-1) και στον ημιτελικό λύγισε την Αγγλία με 2-1, αποδεικνύοντας πως ακόμη και όταν δεν κυριαρχεί, ξέρει να βρίσκει τον τρόπο να κερδίζει. Οι «αλμπισελέστε» βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάτι που έχει να συμβεί από την εποχή της Βραζιλίας του Πελέ.

Το μεγάλο αφήγημα του τελικού, βέβαια, είναι η μονομαχία του Λιονέλ Μέσι με τον Λαμίν Γιαμάλ. Από τη μία ο 39χρονος θρύλος, που ετοιμάζεται να αγωνιστεί στο τελευταίο παιχνίδι της μυθικής διεθνούς καριέρας του και αναζητά ακόμη ένα αριστούργημα. Από την άλλη, ο νεαρός αστέρας της Ισπανίας, που αποτελεί ήδη το πρόσωπο της νέας εποχής και έχει εντυπωσιάσει με την ποιότητά του.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει και η μάχη του κέντρου. Οι Ρόδρι, Πέδρι και Φαμπιάν Ρουίθ καλούνται να επιβάλουν τον ρυθμό απέναντι στους Ντε Πολ, Μακ Άλιστερ και Έντσο Φερνάντες, σε μία από τις πιο ποιοτικές μεσαίες γραμμές που έχουν παρουσιαστεί σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου τα τελευταία χρόνια. Η Ισπανία θα επιχειρήσει να κρατήσει την μπάλα και να φθείρει τον αντίπαλο μέσα από την υπομονή της, ενώ η Αργεντινή θα ψάξει τις γρήγορες μεταβάσεις και τις στιγμές έμπνευσης του Μέσι και του Λαουτάρο Μαρτίνες.

Πιθανές ενδεκάδες:

Ισπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Όλμο, Ρουίθ, Γιαμάλ, Μπαένα, Ογιαρθάμπαλ.

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Μακ Άλιστερ, Μέσι, Παρέδες, Άλβαρες.

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