H Λίβερπουλ κλείνει 17χρονο ταλέντο από την Κολομβία

Όπως αναφέρει το «Athletic», οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ ήρθαν σε συμφωνία με την Ατλέτικο Νασιονάλ για την απόκτηση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή, για το ποσό των 750 χιλιάδων λιρών.
Ο Μαρτίνεζ θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα της Λατινικής Αμερικής, με τους ανθρώπους της Λίβερπουλ, να κινούνται γρήγορα για την απόκτηση του 17χρονου ποδοσφαιριστή, προλαβαίνοντας τον ανταγωνισμό.
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός, μάλιστα ταξίδεψε στο Λίβερπουλ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, ωστόσο θα ενταχθεί επίσημα στο ρόστερ της Λίβερπουλ το επόμενο καλοκαίρι, όταν και θα ενηλικιωθεί.