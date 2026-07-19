O Γκαρνάτσο θέλει να πάρει μεταγραφή στη Ρόμα και περιμένει την απάντηση της Τσέλσι

Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο έχει δώσει θετική απάντηση στην πρόταση που του κατέθεσε η Ρόμα, με τους Ιταλούς να διαπραγματεύονται με την Τσέλσι την μεταγραφή του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έχει διαμηνύσει στους ανθρώπους της Τσέλσι, ότι επιθυμία του είναι να συνεχίσει την καριέρα του στην Ρόμα.

Ανάμεσα στις δύο ομάδες, όμως υπάρχει απόσταση αφού η Τσέλσι θέλει το deal να γίνει με κανονική μεταγραφή, ενώ η Ρόμα θέλει τον δανεισμό του νεαρού εξτρέμ και να μπει στη συμφωνία υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Το χάσμα δεν είναι αγεφύρωτο για τις δύο ομάδες, που θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για να βρεθεί η «χρυσή τομή» και να ολοκληρωθεί το deal της μεταγραφής του Γκαρνάτσο.