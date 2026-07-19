«Πρόταση του ΟΦΗ για Ζορζίνιο» (vid)

Στο στόχαστρο του ΟΦΗ βάζει δημοσίευμα από το Καζακστάν τον Ζορζίνιο της Καϊράτ.

Σε αναζήτηση παικτών που θα αναβαθμίσουν το ρόστερ του είναι ο ΟΦΗ και δημοσίευμα από το Καζακστάν τον εμπλέκει στην υπόθεση του Ζορζίνιο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Amanvibe.kz, ο Πορτογάλος επιθετικός της Καϊράτ μπορεί να συνεχίσει την καριέρα του εκτός Καζακστάν, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού.

Το δημοσίευμα τονίζει πως πιο ενεργές εμφανίζονται ομάδες από το Αζερμπαϊτζάν, με την Καραμπάγκ και την Τουράν Τοβούζ να ενδιαφέρονται για τον ποδοσφαιριστή. Παράλληλα, αναφέρεται πως πρόταση για τον Ζορζίνιο έχουν καταθέσει τόσο ο ΟΦΗ, όσο και η κυπριακή Πάφος.

Ο Ζορζίνιο, του οποίου το πλήρες όνομα είναι Ζόρζε Γκαμπριέλ Κόστα Μοντέιρο, είναι 28 ετών, γεννημένος στις 9 Νοεμβρίου 1997 στην Πορτογαλία. Αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός επιθετικός, όμως μπορεί να παίξει και ως δεύτερος φορ, αλλά και στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Είναι δεξιοπόδαρος, έχει ύψος 1,70 μ. και ανήκει στην Καϊράτ από τον Ιανουάριο του 2025, με συμβόλαιο έως το τέλος του 2026.

Ποδοσφαιρικά έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Μπράγκα και της Σελεϊρός, ενώ στη συνέχεια πέρασε από ομάδες της Πορτογαλίας, πριν ξεχωρίσει στη Ντιφερντάνζ του Λουξεμβούργου και μετακομίσει στην Καϊράτ.

