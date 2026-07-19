«Άγιαξ και Αλ Ιτιχάντ θέλουν τον Ουναΐ»

Στη μάχη για την απόκτηση του Ουναΐ έχουν ριχτεί Άγιαξ και Αλ Ιτιχάντ.

Πολύ καλές εμφανίσεις πραγματοποίησε ο Αζεντίν Ουναΐ στο Μουντιάλ 2026 με το Μαρόκο και αρκετές ομάδες ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Ο 26χρονος μέσος της Τζιρόνα βρίσκεται στο στόχαστρο του Άγιαξ και της Αλ Ιτιχάντ, όπως σημειώνει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα.

Ο Ουναΐ, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στον Παναθηναϊκό, έχει συμβόλαιο έως το 2030 με την Τζιρόνα και η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 10 εκατ. ευρώ.

