Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση ασθενοφόρου με Ι.Χ - Από ανακοπή κατέληξε ο ασθενής

Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε ασθενή προς το Νοσοκομείο Χανίων, συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με επιβατικό αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Cretalive ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, ο ασθενής που μεταφερόταν με το ασθενοφόρο κατέληξε έπειτα από ανακοπή καρδιάς. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ιατροδικαστικής και ιατρικής διερεύνησης.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ΕΚΑΒ. Ο ένας διασώστης υπέστη ισχυρό σοκ, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε στον θώρακα και νοσηλεύεται προληπτικά.

Στο τροχαίο ενεπλάκη και η οδηγός του επιβατικού οχήματος, η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο Χανίων και επέστρεφε στο σπίτι της μετά την ολοκλήρωση της νυχτερινής της βάρδιας.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις με τρία οχήματα, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, ενώ κινητοποιήθηκαν και αστυνομικές δυνάμεις καθώς και επιπλέον ασθενοφόρα.

Πηγή: newsbomb.gr