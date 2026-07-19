Η Αργεντινή κατάφερε να προπονηθεί με 45 λεπτά καθυστέρηση

Εν αντιθέσει με την Ισπανία που αναγκάστηκε να ματαιώσει την τελευταία της προπόνηση το Σάββατο (18/7), ενόψει του τελικού του Mundial, εξαιτίας των ισχυρών καταιγίδων που έπληξαν την πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ, η Αργεντινή, κατάφερε τελικά να προπονηθεί.

Οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο την Κυριακή (19/7) στο Ίστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ. Βάσει του πρωτοκόλλου της διοργάνωσης, κάθε προπόνηση ή αγώνας πρέπει να διακόπτεται ή να αναβάλλεται όταν εντοπιστεί κεραυνική δραστηριότητα σε ακτίνα οκτώ μιλίων (περίπου 13 χιλιομέτρων).

Οι αρμόδιοι επανεξετάζουν την κατάσταση κάθε 30 λεπτά μέχρι να κριθεί ασφαλής η επανέναρξη της δραστηριότητας. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο έχει προκαλέσει καθυστερήσεις σε αρκετούς αγώνες του τουρνουά, το οποίο διεξάγεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

Η βροχόπτωση συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του πρωινού και στις πρώτες απογευματινές ώρες, με την αποστολή της Ισπανίας να περιμένει περίπου 40 λεπτά μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες, πριν αποφασίσει τελικά να ματαιώσει την προπόνηση.

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