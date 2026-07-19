Ιστορικός Ολίσε: Έσπασε το μυθικό ρεκόρ του Πελέ στις ασίστ!

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου έφτασε συνολικά τις εφτά τελικές πάσες που κατέληξαν γκολ στην φετινή διοργάνωση και έσπασε το μυθικό ρεκόρ του Πελέ που κρατούσε από το 1966!
Το εντυπωσιακό, μάλιστα είναι ότι οι πέντε από τις επτά ασίστ που μοίρασε ο Ολίσε, έγιναν γκολ από τον Κιλιάν Μπαπέ, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.
7 - Michael Olise a délivré sept assists sur cette Coupe du Monde 2026, battant le record de Pelé (6 en 1970) depuis qu’Opta analyse la compétition (1966).— OptaJean (@OptaJean) July 18, 2026
Cinq de ces assists ont été à destination de Kylian Mbappé, record pour un joueur vers un autre sur la période.
Connexion. pic.twitter.com/lBimAApsL3