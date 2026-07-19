Ιστορικός Ολίσε: Έσπασε το μυθικό ρεκόρ του Πελέ στις ασίστ!

Ο Μάικλ Ολίσε μπορεί να μην σκόραρε στο φεστιβάλ γκολ του μικρού τελικού του Mundial 2026, ωστόσο έγραψε ιστορία με τις δύο ασίστ που μοίρασε.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός της Μπάγερν Μονάχου έφτασε συνολικά τις εφτά τελικές πάσες που κατέληξαν γκολ στην φετινή διοργάνωση και έσπασε το μυθικό ρεκόρ του Πελέ που κρατούσε από το 1966!

Το εντυπωσιακό, μάλιστα είναι ότι οι πέντε από τις επτά ασίστ που μοίρασε ο Ολίσε, έγιναν γκολ από τον Κιλιάν Μπαπέ, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.