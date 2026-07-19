H απονομή των μεταλλίων στους παίκτες της Αγγλίας (vid)

Η Αγγλία κατέλαβε την τρίτη θέση στο Mundial 2026 επικρατώντας της Γαλλίας με το χορταστικό 6-4 στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ακολούθησε η απονομή των μεταλλίων στα «Τρία Λιοντάρια», με τους παίκτες της Αγγλίας να γιορτάζουν την κατάκτηση της τρίτης θέσης.

Αυτή, μάλιστα είναι και η υψηλότερη θέση που έχει τερματίσει η Αγγλία σε Mundial μετά το μακρινό 1966 όταν και κατέκτησε το πρώτο της και μοναδικό, μέχρι σήμερα, τρόπαιο.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.