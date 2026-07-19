Ο Μπαπέ έγινε πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε Mundial και... περιμένει τον Μέσι!

Ο Γάλλος σούπερ σταρ με τα δύο γκολ που σημείωσε στον μικρό τελικό του Mundial 2026 κόντρα στην Αγγλία, έφτασε συνολικά τα 22 γκολ στην διοργάνωση και σκαρφάλωσε στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών!

Ο Κιλιάν Μπαπέ, είναι και ο πρώτος σκόρερ της φετινής διοργάνωσης με 10 γκολ, αφήνοντας τον Λιονέλ Μέσι στην 2η θέση με οκτώ τέρματα αν και ο Αργεντινός έχει μπροστά του τον τελικό κόντρα στην Ισπανία.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, μάλιστα αν σκοράρει στον τελικό της Κυριακής (19/7, 22:00), μπορεί να πιάσει ή να ξεπεράσει τον Μπαπέ και στον πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών, αφού μετράει συνολικά 21 γκολ.

Ο Κιλιάν Μπαπέ, μάλιστα με τις ασίστ που μοίρασε στον μικρό τελικό, έπιασε τον Αργεντινό στις τέσσερις στην φετινή διοργάνωση, σε μια τεράστια τιτανομαχία δύο μεγάλων ποδοσφαιριστών.

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