Τσιτσιπάς: «Ξεχωριστή στιγμή για το ελληνικό τένις»

«Περήφανος για την εμπνευσμένη πορεία της Μαρίας αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα», έγραψε στο Χ. «Το να βρεθούμε και οι δύο στους τελικούς την ίδια ημέρα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για το ελληνικό τένις. Έχουμε μοιραστεί πολλές σημαντικές στιγμές όλα αυτά τα χρόνια και αυτή είναι μόνο η αρχή ενός ακόμη συναρπαστικού κεφαλαίου».
Ο Στέφανος θα παίξει αύριο (19/7) στις 12.30 με τον Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Γκστάαντ, ενώ λίγες ώρες αργότερα (20.00) η Μαρία θα διεκδικήσει τον τίτλο στην Αθήνα κόντρα σε Κλάρα Τάουσον ή Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.
Proud of @mariasakkari's inspirational run this week in Athens. Seeing us both in finals on the same day is a special moment for Greek tennis.— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) July 18, 2026
We’ve shared many milestones over the years, and this is just the beginning of another exciting chapter.
💙🇬🇷 pic.twitter.com/OLJXVzbkvs