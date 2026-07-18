Τσιτσιπάς: «Ξεχωριστή στιγμή για το ελληνικό τένις»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έστειλε μήνυμα στα social media για τη σπουδαία παρουσία της Μαρίας Σάκκαρη στην Αθήνα, που έρχεται σε συνδυασμό και με τη δική του πρόκριση στον τελικό του Γκστάαντ.

«Περήφανος για την εμπνευσμένη πορεία της Μαρίας αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα», έγραψε στο Χ. «Το να βρεθούμε και οι δύο στους τελικούς την ίδια ημέρα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για το ελληνικό τένις. Έχουμε μοιραστεί πολλές σημαντικές στιγμές όλα αυτά τα χρόνια και αυτή είναι μόνο η αρχή ενός ακόμη συναρπαστικού κεφαλαίου».

Ο Στέφανος θα παίξει αύριο (19/7) στις 12.30 με τον Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Γκστάαντ, ενώ λίγες ώρες αργότερα (20.00) η Μαρία θα διεκδικήσει τον τίτλο στην Αθήνα κόντρα σε Κλάρα Τάουσον ή Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.