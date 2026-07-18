Σημαντικές αλλαγές στο Rising Stars και το Gen A

Το Rising Stars U18 και το Gen A Rising Stars U16 επιστρέφουν για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 στο πλαίσιο των διοργανώσεων του Προγράμματος Ανάπτυξης της ΕΟΚ, με σημαντικές αλλαγές που αφορούν την προκριματική διαδικασία και την σύνδεση με τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα.

Η πρώτη αλλαγή αφορά την προκριματική διαδικασία. Για πρώτη φορά, όλες οι ομάδες της χώρας έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή και να διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στην κανονική περίοδο των δύο διοργανώσεων.

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην αρμόδια Ένωση ή Τοπική Επιτροπή έως και τις 30 Ιουλίου 2026. Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων θα κοινοποιηθεί από κάθε Ένωση και Τοπική Επιτροπή στα σωματεία της αρμοδιότητάς της, ενώ οι ενδιαφερόμενες ομάδες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την αντίστοιχη Ένωση ή Τοπική Επιτροπή για να ενημερωθούν σχετικά.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των δηλώσεων, οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές θα καταρτίσουν την πρώτη προκριματική φάση, η οποία θα διεξαχθεί από τις αρχές έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Από τη διαδικασία αυτή θα αναδειχθούν οι νικητές κάθε Ένωσης και Τοπικής Επιτροπής, οι οποίοι θα συνεχίσουν στις επόμενες προκριματικές φάσεις μέχρι την ανάδειξη των έξι ομάδων που θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στην κανονική περίοδο: τριών από τον Βορρά και τριών από τον Νότο.

Η δεύτερη σημαντική καινοτομία αφορά την αγωνιστική αξία των διοργανώσεων. Από τη σεζόν 2026-2027, οι πρωταθλητές του Rising Stars U18 και του GenA Rising Stars U16 θα εξασφαλίζουν την απευθείας συμμετοχή τους στην τελική φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου Πρωταθλήματος, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σημασία της διάκρισης.

Οι αλλαγές αναμένεται να ενισχύουν ακόμη περισσότερο το αγωνσιτικό κίνητρο των ομάδων. Η ΕΟΚ καλεί τις ομάδες να μελετήσουν τις προκηρύξεις και να προχωρήσουν έγκαιρα στην υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός της νέας αγωνιστικής περιόδου. Μπορείτε να δείτε τις προκηρύξεις στο basket.gr (https://www.basket.gr/prokiryxeis/),

*Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί και η προκήρυξη του W Rising Stars U16 κοριτσιών, μαζί με όλες τις απαραίτητες οδηγίες συμμετοχής.