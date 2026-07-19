Με Κρειτσίκοβα για την κούπα η Σάκκαρη!

Την Μπάμπορα Κρεϊτσίκοβα θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη στον τελικό του Athens Open.

H 30χρονη Τσέχα, Νο.32 στον κόσμο, ξεπέρασε το εμπόδιο της επικεφαλής του ταμπλό Κλάρα Τάουσον (No.30) με 6-1, 4-6, 6-3 μετά από μεγάλη μάχη διάρκειας 2 ωρών και 44 λεπτών και θα διεκδικήσει κόντρα στη Μαρία τον τίτλο στην ελληνική πρωτεύουσα.

Οι δύο παίκτριες έχουν συναντηθεί άλλες τρεις φορές στην καριέρα τους και η Κρεϊτσίκοβα έχει ισάριθμες νίκες, με την τελευταία να είναι και η πιο οδυνηρή για τη Σάκκαρη, καθώς σημειώθηκε στα ημιτελικά του Roland Garros 2021. Στη συνέχεια η άλλοτε Νο.2 τενίστρια στον κόσμο κατέκτησε και τον τίτλο στο Παρίσι.

Η Κρεϊτσίκοβα είχε επικρατήσει και στο Ντουμπάι την ίδια χρονιά, ενώ το rivalry ξεκίνησε το 2014 με τη νίκη της Τσέχας στο Τόρουν.

O μεγάλος αγώνας θα αρχίσει στις 20.00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ.