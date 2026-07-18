Το «αντίο» του Μπαπέ στον Ντεσάν: «Έπρεπε να σου χαρίσουμε καλύτερο φινάλε»

Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας, Κιλιάν Μπαπέ, απέτισε φόρο τιμής στον Ντιντιέ Ντεσάν, λίγες ώρες πριν από το τελευταίο παιχνίδι του ομοσπονδιακού τεχνικού στον πάγκο των «τρικολόρ».

Αναλυτικά το μήνυμα του Μπαπέ:

«Σήμερα είναι ο τελευταίος σου χορός. Εσύ, που μας έχεις προσφέρει τόσα πολλά. Έπρεπε να σου είχαμε χαρίσει ένα καλύτερο φινάλε, όμως αποτύχαμε. Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς με λόγια όλα όσα έχεις προσφέρει αυτά τα 14 χρόνια, γιατί υπήρξες μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην αναγέννηση αυτής της ομάδας.

Ο κόσμος δεν αναγνώρισε πάντοτε το πραγματικό μέγεθος της προσφοράς σου, όμως ο χρόνος και η ιστορία θα το κάνουν. Νιώθω προνομιούχος που βρέθηκα δίπλα σε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους της χώρας μας. Θα κρατήσω μόνο υπέροχες αναμνήσεις από όλα όσα ζήσαμε και πετύχαμε μαζί. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στη νέα σου διαδρομή».

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