Στα δικαστήρια ο Μπάρον Ντέιβις με την αδελφή του για… πώληση σπιτιού

Η αδελφή του Μπάρον Ντέιβις τον μηνύει τον πρώην ΝΒΑερ καθώς ισχυρίζεται πως πούλησε το σπίτι της χωρίς να την ειδοποιήσει.

Σε δικαστική διαμάχη με την αδελφή του, Λίσα Ντέιβις, βρίσκεται ο πρώην All-Star του NBA, Μπάρον Ντέιβις, σύμφωνα με το «TMZ».

Η Λίσα Ντέιβις κατέθεσε αγωγή εις βάρος του αδελφού της, κατηγορώντας τον για απάτη, εκ προθέσεως πρόκληση ψυχικής οδύνης και άλλες αστικές παραβάσεις. Παράλληλα, ζητά αποζημίωση, το ύψος της οποίας δεν έχει γίνει γνωστό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή, η Λίσα αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας μετά τη γέννηση του γιου της το 2008 και τότε ζήτησε οικονομική βοήθεια από τον πρώην NBAer. Όπως υποστηρίζει, ο Μπάρον Ντέιβις την προέτρεψε να πουλήσει το σπίτι της στο Νόρθριτζ της Καλιφόρνιας, διαβεβαιώνοντάς την ότι θα τη βοηθούσε να αποκτήσει μια νέα κατοικία μέσω των μεσιτών με τους οποίους συνεργαζόταν.

Η ενάγουσα ισχυρίζεται ακόμη ότι ο αδελφός της ζήτησε ο τίτλος ιδιοκτησίας του νέου ακινήτου να παραμείνει στο δικό του όνομα για φορολογικούς λόγους. Όπως αναφέρει, η ίδια και ο σύζυγός της επένδυσαν στη συνέχεια τις οικονομίες τους για την ανακαίνιση του σπιτιού.

Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2026 ενημερώθηκε από τρίτο μεσίτη ότι ο Μπάρον Ντέιβις είχε προχωρήσει στην πώληση του ακινήτου, χωρίς προηγουμένως να την έχει ενημερώσει για τις προθέσεις του.