Σάκκαρη: «Πάμε αύριο να το σηκώσουμε» (vids)

Πολύ συγκινημένη ήταν η Μαρία Σάκκαρη μετά την πρόκρισή της στον τελικό του Athens Open.

«Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να αρθρώσω λέξη και να μπορέσω να μιλήσω», είπε η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια στην on court συνέντευξή της. «Προφανώς δεν έχω κερδίσει ακόμη το τουρνουά, αλλά για μένα αύριο θα είναι μία γιορτή γιατί το να παίζω μπροστά στην οικογένεια και τους δικούς μου που δεν με έχουν δει ποτέ να παίζω τελικό. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος θα είναι κάτι μοναδικό πόσο μάλλον εδώ στην πόλη που μεγάλωσα».

Πριν 40 χρόνια μέσα Σεπτεμβρίου του 1986, η μητέρα της, η Αγγελική Κανελλοπούλου, ήταν η τελευταία Ελληνίδα που έπαιξε στον τελικό του ελληνικού WTA. Δεν κατάφερε, ωστόσο, να κερδίσει τον τίτλο.

«Νομίζω και η μαμά νομίζω το ίδιο θα ήθελε να πάω ένα βήμα παραπάνω από εκείνη, αλλά σίγουρα αύριο θα είναι μία γιορτή για μένα. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία να κερδίσω, αλλά πραγματικά αυτή η εβδομάδα ήταν μία απίστευτη εμπειρία και πάμε αύριο να το σηκώσουμε».