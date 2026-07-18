Προβληματισμός με Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ

Οι πόνοι δεν έχουν εγκαταλείψει τον Έλληνας επιθετικό, ούτε στη φετινή προετοιμασία των λιονταριών.

Θέμα υπάρχει στην Σπόρτινγκ με τον Φώτη Ιωαννίδη που σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία παραπονιέται για μυϊκές ενοχλήσεις, που δεν του επιτρέπουν να συμμετέχει στο 100% στην προετοιμασία των λιονταριών.

Ο Ιωαννίδης έχασε πέρσι 34 από τα 56 παιχνίδια των Πορτογάλων λόγω διάφορων τραυματισμών και θέλει φέτος να επιστρέψει δριμύτερος ώστε να αποδείξει την αξία του.

Η Σπόρτινγκ θα παίξει την Δευτέρα δύο φιλικές αναμετρήσεις, μία με την Πορτιμονένσε το πρωί κεκλεισμένων των θυρών και μία με την Στρασμπούρ στο Αλβαλάδε και όλοι περιμένουν να δουν αν ο Ιωαννίδης θα αγωνιστεί σε κάποια από τις δύο, αφού δεν αγωνίστηκε στο πρώτο φιλικό της σεζόν απέναντι στην Σέλτικ.