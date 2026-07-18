Η Εθνική Εφήβων ηττήθηκε με 77-64 από την Ισπανία στη δεύτερη αγωνιστική του τουρνουά “The Legend” που φιλοξενείται στην Αγρόπολη. Αύριο (19/9) θα αναμετρηθεί στις 19.00 με την Γαλλία.

Οι Ισπανοί βρήκαν ρυθμό νωρίς στο παιχνίδι κάτι που απεικονίστηκε στο 15-4 στο οποίο έφτασαν στα μισά της πρώτης περιόδου. Η ελληνική ομάδα προσπάθησε να επιστρέψει μέσα από την άμυνα και στον αιφνιδιασμό, με τους Πούλο και Μπουζούλα να γράφουν το 15-9 (6’). Η Ισπανία απομακρύνθηκε και πάλι (26-12, 8’), με την Ελλάδα να αναζητά τις λύσεις. Κάτι που φάνηκε να γίνεται όταν Χατζηλάμπρου και Χαϊδεμένος διαμόρφωσαν το 28-19 (11’15’’).

Το παιχνίδι είχε την σφραγίδα της Ισπανίας, η οποία έφτασε στο 42-28 του ημιχρόνου και συνέχισε για το 47-29 (24′), διατηρώντας τον πρώτο λόγο στο παρκέ. Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο με την διαφορά να φτάνει πάνω από τους 20 πόντους. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συνέχισε να παλεύει (69-54 στο 35′, 73-59 στο 36’30”), αλλά δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά με την Ισπανία να φτάνει στη νίκη με το τελικό

Δεκάλεπτα: 28-15, 42-28, 65-39, 77-64

Ελλάδα (Σκροπολίθας): Γυμνόπουλος 2, Ζούπας 9, Βενετίδης 2 Χαϊδεμένος 12 (1), Θωμάκος 7 (1), Κατσιγιάννης 2, Χατζηλάμπρου 7 (1), Μπιλιώνης 3 Σκληρός, 5 Μπουζούλας 8, Χαρτώνας 4 (1), Ασημένιος 3 (1)

Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

17/7

Γαλλία-Ισπανία 53-73

Ιταλία-Ελλάδα 66-77

18/7

Ισπανία-Ελλάδα 77-64

21.30 Ιταλία-Γαλλία

19/7

19.00 Ελλάδα-Γαλλία

21.30 Ιταλία-Ισπανία