Τσέλσι: Προφορική συμφωνία για την απόκτηση του Ρότζερς έναντι 117 εκατομμυρίων

Στην Τσέλσι όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μόργκαν Ρότζερς.

Σημαντική μεταγραφή με τον Μόργκαν Ρότζερς για την Τσέλσι. Οι «μπλε» ήρθαν σε προφορική συμφωνία με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του 23χρονου διεθνή και απομένουν λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί το «deal».

Ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι 117 εκατομμύρια θα φύγουν από τα ταμεία της Τσέλσι, για την μεταγραφή του Ρότζερς, ο οποίος σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα θα υπογράψει συμβόλαιο 6+1 χρόνων.