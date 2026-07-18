Τσέλσι: Προφορική συμφωνία για την απόκτηση του Ρότζερς έναντι 117 εκατομμυρίων

Σημαντική μεταγραφή με τον Μόργκαν Ρότζερς για την Τσέλσι. Οι «μπλε» ήρθαν σε προφορική συμφωνία με την Άστον Βίλα για την απόκτηση του 23χρονου διεθνή και απομένουν λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί το «deal».
Ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι 117 εκατομμύρια θα φύγουν από τα ταμεία της Τσέλσι, για την μεταγραφή του Ρότζερς, ο οποίος σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα θα υπογράψει συμβόλαιο 6+1 χρόνων.
🚨🔵 BREAKING: MORGAN ROGERS TO CHELSEA, HERE WE GO!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2026
Club to club agreement reached today with Aston Villa to anticipate Arsenal official bid.
£117m proposal has been accepted, as @David_Ornstein reported.
Agreement done with Morgan Rogers on personal terms until June 2032. 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/T8LITHSus0