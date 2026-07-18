Συνεχίζει στην Κηφισιά μέχρι το 2029 ο Χριστόπουλος

Η Κηφισιά ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αποστόλη Χριστόπουλος έως το καλοκαίρι του 2029.

Η κοινή πορεία της Κηφισιάς και του Απόστολου Χριστόπουλου θα συνεχιστεί έως το καλοκαίρι του 2029, καθώς η ομάδα των βορείων προαστίων ανακοίνωσε το Σάββατο (18/7) την επέκταση της συνεργασίας του Έλληνα επιθετικού για άλλα τρία χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας με τον Απόστολο Χριστόπουλο έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Απόστολος Χριστόπουλος εντάχθηκε στην οικογένεια της Κηφισιάς το καλοκαίρι του 2024, αποτελώντας σταθερό κομμάτι της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια. Η περσινή αγωνιστική περίοδος ήταν η καλύτερη της καριέρας του, με 26 συμμετοχές και 3 γκολ σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Του ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία τη νέα αγωνιστική περίοδο»!