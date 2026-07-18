Έφυγε από την ζωή ο πατέρας του Μπαρτόλο

Ο Χουλιάν Μπαρτόλο «έχασε» τον πατέρα του και αναχώρησε από την Ολλανδία που βρίσκεται ο Αστέρας AKTOR.

Πένθος για τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Λίγες ώρες μετά την άφιξη του Αστέρα AKTOR στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, ο Αργεντινός ενημερώθηκε ότι έφυγε από την ζωή ο πατέρας του. Για αυτό το λόγο ο αρχηγός των Αρκάδων θα ταξιδέψει στην χώρα του ώστε να παρευρεθεί στην κηδεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εκφράζει τη βαθιά θλίψη της και την αμέριστη συμπαράστασή της στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Julian Bartolo για την απώλεια του πατέρα του. Julian σύσσωμη η οικογένεια του ASTERAS AKTOR είναι δίπλα σου σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή. Μείνε δυνατός!

Θερμά συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια του ποδοσφαιριστή μας».