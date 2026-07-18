Γαλλία: Με Φουρνιέ και Ουεμπανιάμα στα παράθυρα, χωρίς Λεσόρ και Γιαμπουσέλε

Εβάν Φουρνιέ και Βίκτορ Ουεμπανιάμα κλήθηκαν για την δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Χωρίς Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε η Γαλλία.

Η Εθνική Γαλλίας έκανε γνωστούς τους παίκτες που κλήθηκαν για τα παράθυρα του Αυγούστου και την δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε αυτούς βρίσκεται ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού αλλά και ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα των Σαν Αντόνιο Σπερς. Από την άλλη, από την λίστα απουσιάζουν οι Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε του Παναθηναϊκού AKTOR.

Αναλυτικά:

Αγιαγί, Μπουτσιέλ, Φουρνιέ, Φρανσίσκο, Γκομπέρ, Ιφί, Χορντ, Λουβαβού-Καμπαρό, Νούα, Οκόμπο, Πονς, Ρεϊνό, Στραζέλ, Ταρπέι, Ουεμπανιάμα