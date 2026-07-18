Γαλλία: Με Φουρνιέ και Ουεμπανιάμα στα παράθυρα, χωρίς Λεσόρ και Γιαμπουσέλε

Η Εθνική Γαλλίας έκανε γνωστούς τους παίκτες που κλήθηκαν για τα παράθυρα του Αυγούστου και την δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Σε αυτούς βρίσκεται ο Εβάν Φουρνιέ του Ολυμπιακού αλλά και ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα των Σαν Αντόνιο Σπερς. Από την άλλη, από την λίστα απουσιάζουν οι Ματίας Λεσόρ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε του Παναθηναϊκού AKTOR.
Αναλυτικά:
Αγιαγί, Μπουτσιέλ, Φουρνιέ, Φρανσίσκο, Γκομπέρ, Ιφί, Χορντ, Λουβαβού-Καμπαρό, Νούα, Οκόμπο, Πονς, Ρεϊνό, Στραζέλ, Ταρπέι, Ουεμπανιάμα
Parés pour débuter le deuxième tour des Qualifications 👽— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 18, 2026
La liste des 15 Bleus de Frédéric Fauthoux pour disputer deux matchs de qualification à la Coupe du Monde 2027 et deux matches de préparation.
🇷🇸🆚🇫🇷 : 20 août à Belgrade
🇫🇷🆚🇷🇸 : 23 août à Orléans, CO'Met Arena
🇫🇷🆚🇸🇮 :… pic.twitter.com/W6xQSQM47S