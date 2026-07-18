Θρίλερ χωρίς τέλος στην Κυψέλη: Μικρόσωμη γυναίκα εκτιμούν οι Αρχές ότι είναι το θύμα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το θρίλερ με τη βαλίτσα που βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων, στην Κυψέλη, μέσα στην οποία εντοπίστηκαν ανθρώπινα μέλη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα ευρήματα παραπέμπουν σε σορό μικρόσωμης γυναίκας. Από την πρώτη εικόνα, ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από τον θάνατο υπολογίζεται σε τουλάχιστον έξι με επτά ημέρες.

Ωστόσο, η κατάσταση της σορού και η προχωρημένη σήψη δεν επιτρέπουν προς το παρόν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ασφαλέστερη εκτίμηση. Όπως αναμένεται, η νεκροτομή και τα ευρήματα που θα προκύψουν από αυτήν αναμένεται να δώσουν πιο σαφή εικόνα για τον χρόνο του θανάτου.

Η βαλίτσα εντοπίστηκε μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, όπου φέρεται να έβρισκε καταφύγιο ένας άστεγος. Ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκείνος που αντιλήφθηκε την ύπαρξή της, καθώς από το εσωτερικό της εξείχε ένα ανθρώπινο πόδι.

Το μακάβριο εύρημα σήμανε συναγερμό στις Αρχές, οι οποίες από την πρώτη στιγμή απέκλεισαν τον χώρο και ξεκίνησαν έρευνες. Οι αστυνομικοί αναζητούν πλέον στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του θύματος, αλλά και να αποκαλύψουν ποιος και πότε μετέφερε τη βαλίτσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Το γεγονός ότι η σορός βρέθηκε σε κατάσταση σήψης δυσκολεύει την άμεση αναγνώριση. Η νεκροτομή, οι εργαστηριακές εξετάσεις και η εξέταση DNA αναμένεται να είναι καθοριστικές για την ταυτοποίηση του θύματος, ενώ παράλληλα οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από την περιοχή.

Πηγή: ethnos.gr