Καραλής: «Χρειάζομαι λίγη ξεκούραση και αποθεραπεία»

Όσα δήλωσε ο Εμμανουήλ Καραλής, μετά από την παρουσία του στο Diamond League του Λονδίνου.

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε την τέταρτη θέση στο Diamond League του Λονδίνου, δηλώνοντας μετά τον αγώνα ότι χρείαζεται ξεκούραση, αποθεραπεία και αρκετή δουλειά, ενώ τόνισε ότι ο μεγάλος του στόχος είναι το χρυσό μετάλλιο στο επερχόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Η τελευταία φορά που ήμουν εδώ ήταν το 2017 και είναι πάντα υπέροχο να επιστρέφω. Ο κόσμος στο Λονδίνο αγαπάει πραγματικά τον αθλητισμό, νιώθεις την ενέργεια και την αγάπη του και αυτό κάνει την εμπειρία ξεχωριστή. Ανυπομονώ να επιστρέψω σύντομα στο Ηνωμένο Βασίλειο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θα πάρουμε τα πράγματα μέρα με τη μέρα. Έχουμε ταξιδέψει και αγωνιστεί πολύ το τελευταίο διάστημα, οπότε τώρα χρειάζεται λίγη ξεκούραση, αποθεραπεία και στη συνέχεια πολλή δουλειά στην προπόνηση, ώστε να φτάσουμε στο Ευρωπαϊκό με την απαραίτητη ενέργεια».

Για το αν μπορεί να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Μπέρμιγχαμ: «Ελπίζω να τα καταφέρω. Όλοι θέλουν να κερδίσουν και φυσικά ένας από τους μεγάλους μου στόχους είναι το χρυσό μετάλλιο. Όμως υπάρχουν αθλητές όπως ο Ντουπλάντις, ο Γκούτορμσεν και πολλοί ακόμη που μπορούν να περάσουν μεγάλα ύψη. Γι' αυτό προχωράω βήμα-βήμα, πρώτα στα προκριματικά και μετά στον τελικό, ένα άλμα τη φορά. Ελπίζω στο τέλος να φύγω από το στάδιο με ένα μεγάλο χαμόγελο».