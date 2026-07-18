Ανακοινώθηκε από την Μοντερέι ο Πινέδα (pic)

Η Μοντερέι ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ορμπελίν Πινέδα.

Την αρχή έκανε η ΑΕΚ που επισημοποίησε την παραχώρηση του διεθνή Μεξικάνου μέσου, ενώ ακολούθησε η Μοντερέι η οποία θυμίζουμε έκανε δικό της τον Πινέδα σπάζοντας τη ρήτρα των 8 εκατ. ευρώ.

Η Μοντερέι αναφέρει σχετικά: Ηγεσία, ευελιξία και διεθνής εμπειρία για την Pandilla. Δύο συμμετοχές στο Παγκόσμιο Κύπελλο με το Μεξικό και με μια καριέρα που περιλαμβάνει τίτλους στο Μεξικό και την Ευρώπη, ο Ορμπέλιν Πινέδα ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο υπερασπιζόμενος τα μπλε και λευκά χρώματά μας. Καλώς ήρθες στο Μοντερέι Ορμπελίν!