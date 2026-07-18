Βόμβα με Τρινκάο η Αλ-Άχλι!

Μετά από μία γεμάτη τετραετία στη Λισσαβόνα με τη φανέλα της Σπόρτινγκ, ο Φρανσίσκο Τρινκάο αλλάζει ήπειρο και ομάδα.
Ο 26χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, ο οποίος ήταν στην αποστολή των Ιβήρων στο παγκόσμιο κύπελλο είναι το νέο απόκτημα της Αλ-Άχλι, όπου ουσιαστικά θα πάρει τη θέση του Ριάντ Μαχρέζ.
Η μεταγραφή κόστισε 40 εκατομμύρια ευρώ, με τον Τρινκάο να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο σε μία από τις πιο δαπανηρές κινήσεις στο φετινό μεταγραφικό παζάρι.
من بلاد البحارة.. جاء ليغوص في أعماق التاريخ— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 18, 2026
أهلًا ترينكاو 💚#الأهلي pic.twitter.com/FFBZNLobmI