Βόμβα με Τρινκάο η Αλ-Άχλι!

Κάτοικος Σαουδικής Αραβίας γίνεται ο Φρανσίσκο Τρινκάο, με την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας να βάζει στα ταμεία της 40 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά από μία γεμάτη τετραετία στη Λισσαβόνα με τη φανέλα της Σπόρτινγκ, ο Φρανσίσκο Τρινκάο αλλάζει ήπειρο και ομάδα.

Ο 26χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, ο οποίος ήταν στην αποστολή των Ιβήρων στο παγκόσμιο κύπελλο είναι το νέο απόκτημα της Αλ-Άχλι, όπου ουσιαστικά θα πάρει τη θέση του Ριάντ Μαχρέζ.

Η μεταγραφή κόστισε 40 εκατομμύρια ευρώ, με τον Τρινκάο να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο σε μία από τις πιο δαπανηρές κινήσεις στο φετινό μεταγραφικό παζάρι.