Έμεινε στον Βίκο και ετοιμάζεται για GBL o Πάτρας

Ο Βασίλης Πάτρας έμεινε στον Βίκο και ετοιμάζεται για την ερχόμενη σεζόν, που θα βρει την ομάδα των Ιωαννίνων στην GBL.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Η διοίκηση των Vikos Φalcons ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Πάτρα για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, στην ιστορική συμμετοχή της ομάδας μας στην GBL.

Ο 31χρονος Power Forward (2,02μ.), θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα των Vikos Φalcons, έτοιμος να δώσει σκληρές μάχες στα σαλόνια της κορυφαίας κατηγορίας. Ένας αθλητής σκληροτράχηλος, που αγωνίζεται πάντα με αυταπάρνηση και διαθέτει μια δυναμική προσωπικότητα εντός και εκτός παρκέ, ο Βασίλης ξέρει την ομάδα όσο λίγοι και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας.

Με καταγωγή από τα Τρίκαλα, ο Βασίλης ξεκίνησε εκεί τα πρώτα του μπασκετικά βήματα, ενώ στη συνέχεια συνδέθηκε άρρηκτα με το μπάσκετ της Ηπείρου:

Φόρεσε τις φανέλες του ΑΓΣΙ και του «Βίκος ΠΑΣ Γιάννινα», με τον οποίο πανηγύρισε τρεις συνεχόμενες ανόδους από την Α’ ΕΣΚΑΒΔΕ έως την Α2.

Η πλούσια πορεία του περιλαμβάνει σημαντικές παραστάσεις στην Elite League με την Α.Ε. Καβάλας και την Ελευθερούπολη.

Αγωνίστηκε για δύο γεμάτες σεζόν στη National League 1 με τον Βίκο Ιωαννίνων, ενώ είχε και ένα πέρασμα από τη Δόξα Πύρρου Άρτας τη σεζόν 2024-25.

Μετά την περσινή του επιστροφή και την εξαιρετική του παρουσία, η παραμονή του Βασίλη Πάτρα εξασφαλίζει δύναμη, σταθερότητα και ηγετική προσωπικότητα μέσα στη ρακέτα για τις μεγάλες απαιτήσεις της GBL.

Βασίλη, συνεχίζουμε μαζί για μια δυνατή χρονιά γεμάτη προκλήσεις!