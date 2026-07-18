Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Τα γκολ του Ζίνι και του Καλοσκάμη που έδωσαν την νίκη στην ΑΕΚ! (vid) 18-07-2026 16:57 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Ένωση βρέθηκε πίσω στο σκορ στο φιλικό με την Γκρόνινγκεν και παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο κατάφερε και πήρε την νίκη χάρη σε τέρματα των Ζίνι και Καλοσκάμη Αυτός που πανηγυρίζει περισσότερο από τον Νίστρουπ με τη μεταγραφή του Φαν Ντρόνγκελεν menshouse.gr Κάνε περήφανο τον Μπαμπινιώτη: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ορθογραφίας που χάνουν και φιλόλογοι; menshouse.gr Κλείνει μεγάλη μεταγραφή ο Νίκος Χατζηνικολάου dailymedia.gr Κι όμως, ο Άρης έκανε την καλύτερη μεταγραφή στην Ευρώπη φέτος menshouse.gr Αγγελική Ηλιάδη: Η αφοπλιστική της απάντηση για τα ερωτικά βίντεο που έχει γυρίσει (Vid) dailymedia.gr Έως 1518 μόρια: Οι 3 σχολές με τη μεγαλύτερη πτώση στις βάσεις δεν είναι αυτές που περίμεναν όλοι instanews.gr Δεν ήταν ο Ψάλτης: Το πλάνο στο «Καμικάζι αγάπη μου» που δεν κρύφτηκε στο μοντάζ, δείχνει ξεκάθαρα ποιος οδηγούσε τη μηχανή menshouse.gr Τους άφησε όλους στα κρύα του λουτρού: Το μοναδικό πρόσωπο που παίρνει απ’ τον Σύριζα ο Τσίπρας instanews.gr Τα γκολ του Ζίνι και του Καλοσκάμη που έδωσαν την νίκη στην ΑΕΚ! (vid) SHARE