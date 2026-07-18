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Τα γκολ του Ζίνι και του Καλοσκάμη που έδωσαν την νίκη στην ΑΕΚ! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η Ένωση βρέθηκε πίσω στο σκορ στο φιλικό με την Γκρόνινγκεν και παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο κατάφερε και πήρε την νίκη χάρη σε τέρματα των Ζίνι και Καλοσκάμη
Τα γκολ του Ζίνι και του Καλοσκάμη που έδωσαν την νίκη στην ΑΕΚ! (vid)