Τα γκολ του Ζίνι και του Καλοσκάμη που έδωσαν την νίκη στην ΑΕΚ! (vid)

Η Ένωση βρέθηκε πίσω στο σκορ στο φιλικό με την Γκρόνινγκεν και παρότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο κατάφερε και πήρε την νίκη χάρη σε τέρματα των Ζίνι και Καλοσκάμη