Η Εθνική Παίδων νίκησε 90-83 στην παράταση στη Λετονία και έκανε το 2/2 σε διεθνές τουρνουά το οποίο φιλοξενείται στην Κωνσταντινούπολη και ολοκληρώνεται αύριο.

Σπανούλης και Σπανός οδήγησαν στο 2-7 νωρίς στο παιχνίδι με τους Λετονούς να επιστρέφουν για να πάρουν και το προβάδισμα (12-11, 4’). Η αντίδραση ήταν άμεση για την ελληνική ομάδα που με τον Μοναμά έφτασε στο 12-17 (6’) και τον Καψάλη στο 12-21 (9’15’’). Τα τρίποντα από Διαμάντη και Χαραλαμπίδη έστειλαν την διαφορά στο +12 (15-27, 12’10’’) με τη Λετονία να προσπαθεί να επιστρέψει (20-27, 12’48’’) και την Ελλάδα να βρίσκει τρόπου να ξεφύγει (22-33 στο 15’, 25-35 στο 15’33’’ από Αδαμόπουλο και Μπάρλο αντίστοιχα). Διαμάντης και Σπανούλης ευστόχησαν για το 32-42 (18’) με τον δεύτερο να ευστοχεί και από τα 6μ75 για το 34-48 (19’10’’).

Το ίδιο έκανε και όταν η Λετονία επιχείρησε να πλησιάσει (42-53, 23’10”) ενώ λίγο αργότερα έστειλε την διαφορά για πρώτη φορά στο +15 (50-65, 25’45”). Οι Λετονοί εκμεταλλεύτηκαν κάθε λάθος και κάθε άστοχο σουτ της ελληνικής ομάδας για να πλησιάσουν μία ακόμη φορά στο παιχνίδι με τον Κίρσονς να ευστοχεί στο φινάλε της τρίτης περιόδου για το 63-69. O Μπάρλος πήρε τη σκυτάλη και με τέσσερις συνεχόμενους πόντους διαμόρφωσε το 65-74 (32’30”), αλλά για ένα ακόμη “comeback” από τους τυπικά γηπεδούχους τους βοήθησε να προσπεράσουν με το τρίποντο του Μάρτινσονς (76-74, 35’15”). Καραβασίλης και Μοναμά ήταν εκεί για το 76-78 (37’50”), ο Βίλκανς ισορρόπησε και πάλι το σκορ (78-78, 38’30”) με το παιχνίδι οδηγείται στην παράταση.

Ο Χριστοδούλου έδωσε το προβάδισμα στο έξτρα πεντάλεπτο (79-80), οι Λετονοί ήταν εύστοχοι από τη γραμμή της φιλανθρωπίας (83-80) με τον Σπανούλη να κάνει το 83-83 με “γκολ φάουλ” και τον Μπάρλο να ακολουθεί για το 83-86 από τα 6μ75 και να συνεχίζει για το 83-87. Ο Χαραλαμπίδης κέρδισε το φάουλ σε σουτ για τρεις πόντους και έγραψε το τελικό 84-90.

Δεκάλεπτα: 12-21, 36-48, 63-69, 78-78 (κ.α.), 83-90

Ελλάδα (Μισιακός): Μοναμά 6, Σπανός 5, Σπανούλης 19 (3), Καραβασίλης 8, Μπάρλος 18 (2), Καψάλης 8, Διαμάντης 9 (3), Χαραλαμπίδης 8 (1), Χριστοδούλου 7, Μπίκης, Πεππές, Αδαμόπουλος 2, Αχινιώτης

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Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

16/7

Γερμανία-Κροατία 72-93

Τουρκία-Λετονία 71-48

17/7

Λιθουανία-Κροατία 75-78

Τουρκία-Ελλάδα 55-65

Λετονία-Γερμανία 74-82 (αγώνας κατάταξης)

18/7

Γερμανία-Λιθουανία 64-59

Λετονία-Ελλάδα 83-90

19/7

13.30 Θέσεις 3-4: Α2-Β2

16.00 Θέσεις 1-2: Α1-Β1