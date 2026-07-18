Τσιτσιπάς: «Είμαι γεμάτος αυτοπεποίθηση»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε στον τελικό του Γκστάαντ και είναι... άλλος άνθρωπος, όπως φαίνεται στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα με τον Αλεξάντερ Σεφτσένκο.

«Έσπασα μια ρακέτα, παραλίγο να σπάσω και το πόδι μου, δύο φορές», είπε χαριτολογώντας ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας. «Ήταν μια πολύ διασκεδαστική μέρα, γεμάτη περιπέτεια. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου είχε ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Ήταν τόσο δραματικό και τόσο άσχημο. Κυριολεκτικά κύλησα στο μέσο του γηπέδου σαν σακί με πατάτες. Ήταν απίστευτο. Τρόμαξα, γιατί όταν το πόδι σου κολλάει στο γήπεδο μπορεί να γυρίσει ο αστράγαλός σου. Είναι ένας τραυματισμός που μπορεί να σε κρατήσει μακριά από τα γήπεδα για πολλούς μήνες. Αυτά δεν είναι πράγματα με τα οποία μπορείς να παίζεις. Από την άλλη, ήταν ένας εξαιρετικός αγώνας. Πάλεψα πολύ. Υπήρχαν πάνω και κάτω στη διάρκεια του ματς. Στην αρχή είχα πολλή ενέργεια. Αργότερα η ενέργειά μου έπεσε λίγο, ενώ εκείνος ανέβασε το επίπεδό του και την έντασή του μέσα στο γήπεδο. Κατάφερα να βγάλω μερικά πραγματικά πολύ καλά χτυπήματα. Το θέμα ήταν ότι δεν τα έβγαζα με συνέπεια, ειδικά στις ψηλές επιστροφές. Νομίζω ότι λειτουργούσαν αρκετά καλά, αλλά θα μπορούσα να είχα βάλει μερικές ακόμη μέσα στο γήπεδο. Εξαιτίας αυτού έχασα μερικές καλές ευκαιρίες».

Ανασυντάχθηκε, όμως, και τελικά κέρδισε το ματς. «Ναι, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, για να είμαι ειλικρινής. Το πιο σημαντικό είναι να παλεύεις. Πρώτα απ’ όλα πρέπει να μπορείς να μάχεσαι και να αξιοποιείς κάθε ευκαιρία, κάθε στιγμή. Ανεξάρτητα από το αν χάνεις ή όχι, να παραμένεις ανταγωνιστικός και να συνεχίζεις να παλεύεις. Αυτό είναι πάντα που επιδιώκω. Και φυσικά, το επόμενο βήμα είναι να προσπαθήσω να κερδίσω και να βρω τη λύση που θα φέρει το ματς με το μέρος μου. Τα κατάφερα άλλη μία φορά, οπότε ήταν υπέροχο».

«Οι Έλληνες είναι παντού»

Το Γκστάαντ, μάλιστα, είναι από τα αγαπημένα μέρη του Στέφανου. «Έχω Έλληνες που τρέχουν γύρω μου και φωνάζουν το όνομά μου στο ξενοδοχείο όπου μένω. Υπάρχουν επίσης πολλοί Έλληνες στο προσωπικό. Είναι ωραίο να βλέπω την ελληνική παρουσία στο Γκστάαντ. Δεν το περίμενα. Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι εδώ. Και φυσικά το απολαμβάνω ακόμη περισσότερο τώρα που κατάφερα να φτάσω στον τελικό. Αύριο θα είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος, θα μπω ξανά σε αγωνιστική νοοτροπία και θα προσπαθήσω να πιέσω τον εαυτό μου άλλη μία φορά στα όριά του».

Είναι ξεχωριστός αυτός ο τελικός; «Ναι, είναι. Σκέφτομαι πόσο όμορφο είναι να μπορώ να αγωνίζομαι ξανά σε τέτοιους τελικούς. Νιώθω γεμάτος αυτοπεποίθηση. Χαίρομαι που μπορώ να διεκδικώ τόσο σημαντικούς τίτλους και να είμαι ένας από τους δύο τελευταίους παίκτες ενός τουρνουά. Το τένις μου δείχνει πολύ καλά σημάδια. Νιώθω ότι μπορώ να αποδώσω πραγματικά υψηλού επιπέδου χτυπήματα. Όμως, φυσικά, πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω πάνω στη συνέπειά μου, γιατί ο στόχος μου είναι μακροπρόθεσμος. Θέλω να επιστρέφω στο γήπεδο κάθε μέρα και να συνεχίζω να πιέζω τον εαυτό μου προς αυτή την κατεύθυνση».

«Σημασία έχει η σταθερότητα»

Ο δρόμος μπροστά του, ωστόσο, είναι μακρύς: «Έχω ζήσει τι σημαίνει να είσαι επιτυχημένος, να βρίσκεσαι ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη και να αντιμετωπίζεις τους καλύτερους παίκτες του κόσμου στα τελευταία στάδια των Grand Slam και των Masters 1000. Ξέρω πόσο πόνο και πόση ταλαιπωρία απαιτεί να το κάνεις αυτό με συνέπεια, ξανά και ξανά, γιατί πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Πρέπει να είσαι λίγο.. μαζοχιστής για να μπορείς να το κάνεις συνεχώς και να αγαπάς τον πόνο και την ταλαιπωρία. Αυτό είναι που ξεχωρίζει τους κορυφαίους από τους υπόλοιπους. Μπορούν να αντέξουν λίγο περισσότερο. Ο δικός μου στόχος είναι να συνεχίσω να βελτιώνω ορισμένα πράγματα, να καταλάβω γιατί κάποια δεν λειτουργούν τόσο καλά και γιατί άλλα αποδίδουν καλύτερα».

Και κατέληξε: «Νιώθω ότι το σερβίς μου ήταν πραγματικά πολύ καλό στα τελευταία παιχνίδια. Για να είμαι ειλικρινής, υπήρξε μια πτώση σε ορισμένους τομείς τους τελευταίους μήνες. Μπορούσα να κάνω ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι σε παίκτη του Top 10 — φέτος πέτυχα μερικές πολύ σημαντικές νίκες απέναντι σε παίκτες της πρώτης δεκάδας — αλλά όταν ερχόταν η ώρα της συνέπειας, δεν κατάφερνα να το επαναλαμβάνω ξανά και ξανά. Για μένα, το σημαντικότερο είναι η σταθερότητα. Φυσικά, οι νίκες απέναντι σε παίκτες του Top 10 είναι σπουδαίες, αλλά πρέπει να συνεχίσεις και μετά από αυτές».