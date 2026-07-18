Φοβερός τελευταίος γύρος και ξανά pole για τον Αντονέλι στο Βέλγιο

Ο Κίμι Αντονέλι θα βρεθεί (για έκτη φορά στους δέκα φετινούς αγώνες) στην pole position του αυριανού (19/7) GP Βελγίου.

Ο Ιταλός οδηγός, που προπορεύεται στη γενική κατάταξη, κατάφερε στην τελευταία του προσπάθεια να πετύχει τον ταχύτερο γύρο των κατατακτήριων δοκιμών και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση, διατηρώντας το απόλυτο σερί της Mercedes στα δοκιμαστικά του φετινού πρωταθλήματος.

Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρεθεί ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής Λάντο Νόρις με McLaren, ο οποίος όμως έχει χρεωθεί ποινή δέκα θέσεων, λόγω υπέρβασης του ορίου αλλαγών στη μονάδα ισχύος του μονοθεσίου του.

Έτσι, η δεύτερη σειρά εκκίνησης του αγώνα θα απαρτίζεται από τον Βρετανό Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και τον Μονεγάσκο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari, ο οποίος ξεπέρασε για δύο χιλιοστά του δευτερολέπτου τον Λιούις Χάμιλτον.