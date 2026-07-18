Τσιτσιπάς: «Κρίμα που μπορεί να κερδίσει μόνο ένας»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «αποθέωσε» τον Αλεξάντερ Σεφτσένκο μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησής τους στα ημιτελικά του Γκστάαντ.

«Ήταν μεγάλη μάχη με τον Αλεξάντερ, νομίζω κάναμε και οι δύο καλό παιχνίδι, είναι κρίμα που μόνο ένας μπορεί να είναι νικητής στο τέλος, νιώθω πως και οι δυο μας το αξίζαμε», είπε στις on court δηλώσεις του. «Θέλω να τον συγχαρώ για την εκπληκτική του προσπάθεια σήμερα».

Για το υψόμετρο στο Γκστάαντ ανέφερε: «Είναι δύσκολο εδώ, ειδικά τις πρώτες μέρες. Ήμουν στο Mόντε Κάρλο, στη θάλασσα, και τώρα εδώ στα βουνά. Θέλει λίγο χρόνο να συνηθίσεις τις αναπηδήσεις, αλλά νομίζω ότι ενισχύει το παιχνίδι μου. Το υψόμετρο βοηθάει τα πιο καλά μου χτυπήματα, κάνει την μπάλα να σηκώνεται λίγο πιο ψηλά και αυτοί που έχουν μεγάλο σερβίς και μεγάλα όπλα έχουν μια βοήθεια».

Μίλησε, τέλος, και για το ματς τίτλου με τον Ραφαέλ Κολινιόν. «Και οι δύο είχαμε μεγάλους σε διάρκεια αγώνες, αλλά και οι δύο το θέλαμε πολύ. Θα βγούμε και οι δύο εκεί έξω και θα τα δώσουμε όλα. Δεν περιμένω κάτι λιγότερο από μια μεγάλη μάχη. Ξέρω ότι το έχω ξαναπεί, αλλά σε έναν τελικό θες να τα δώσεις όλα. Θέλω να βγω εκεί έξω και να κάνω το καλύτερο».